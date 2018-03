Palavra curta, ideia infinita

Data estelar: O Sol em quadratura com Urano e trígono com Netuno e Júpiter; a Lua é quarto minguante em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra amor é uma palavra curta e de pouco significado na atualidade, já que as promessas românticas de eternidade se provaram transitórias. Sofre nossa humanidade por um amor que desconhece, porque o busca fora de si, anseia por esse amor que representa para ela um prêmio, o colo onde poderia deitar sua cabeça e dormir, talvez sonhar. Porém, ainda que transitório, esse amor romântico a faz experimentar uma dose do verdadeiro amor, aquele que se prova mediante a vontade de compartilhar com o mundo inteiro o bem-estar que decorre dessa situação. Amor é uma palavra curta, mas uma ideia infinita que traduz a alegria que resulta de saber que, apesar de tudo parecer separado, compartilhamos a mesma Vida. ÁRIES 21-3 a 20-4 Nesses momentos em que bate um cansaço abissal, sua alma fantasia a perspectiva de encontrar alguém que assuma uma série de responsabilidades e tarefas. Porém, essa perspectiva ainda não está madura para acontecer. TOURO 21-4 a 20-5 Livrar-se do passado não é algo que se faça com uma ou duas atitudes nem de um dia para o outro. O processo de purificação que significa livrar-se do passado depende de toda uma dinâmica aplicada a longo prazo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando a ansiedade fala mais alto, ninguém consegue entender-se. Acontece que as razões da ansiedade são incompreensíveis mesmo e, por isso, seria melhor calar a boca dela antes mesmo de começar a sussurrar opiniões. CÂNCER 21-6 a 21-7 O contato acontecerá quando todo mundo depôr suas razões, fizer concessões e se disponha a ouvir com atenção o que a outra parte tem a dizer. Isso é algo raro de acontecer num mundo em que as pessoas só enxergam a si mesmas. LEÃO 22-7 a 22-8 Seria ótimo ter pessoas em quem confiar, isso facilitaria muito as coisas. Porém, não há essas pessoas imediatamente disponíveis, mas já que você sente falta delas, que tal começar a cultivar esse tipo de relacionamento? VIRGEM 23-8 a 22-9 Um passo além do drama que ocupa sua mente há todo um Universo de liberdade e harmonia, disponível para você explorá-lo à vontade. Porém, esse passo não pode ser obrigado, você deve escolhê-lo pela sua própria e livre vontade. LIBRA 23-9 a 22-10 Seria mais fácil se houvesse um só culpado por todos os males e confusões que acontecem por aí. Porém, você já devia saber que, na prática, ninguém se atreve a dar uma de bode expiatório, porque as culpas do mundo são imensas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Você quer ser livre? Então comece por libertar todas as pessoas que você conhece. Liberte-as de seus desejos, de suas críticas, de seu ciúme e de sua desconfiança. Assim, só assim você também será livre. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aproveitar bem o tempo disponível é uma verdadeira arte, requer lógica e intuição simultâneas. Lógica para você agir de acordo com um certo planejamento. Intuição para saber manobrar perante as surpresas e novidades. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando você puder rir dos problemas, então tudo se aproximará do panorama ideal. Acontece que quanto mais você se envolve no jogo proposto pela ambição, mais problemas acontecem. Não dá para ser diferente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ninguém é plenamente capaz de expressar um sentimento com absoluta clareza, de modo que não haja lugar a dúvidas. Porém, não importa tanto conseguir essa clareza, mas tentá-la por meio de algum gesto ou palavra sequer. PEIXES 20-2 a 20-3 Amor não é mero ideal romântico, amor é a prova de que tudo no Universo está interligado pela mesma Vida. Não é de admirar-se, por isso, que o amor seja o maior tesouro que nossa humanidade busca realizar.