'Paisagem nas Américas' ganha prêmio de melhor exposição e será tema de simpósio

A mostra Paisagem nas Américas - Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico, que fica em cartaz até 29/5 na Pinacoteca do Estado de São Paulo, ganhou o prêmio de excelência da Association of Art Museum Curators como melhor exposição de 2015 na América do Norte.

Reunindo mais de 100 obras, entre elas, criações de Georgia O'Keeffe, Armando Reverón e Tarsila do Amaral, a mostra é fruto de uma parceria iniciada em 2010 entre o museu brasileiro, a Art Gallery de Ontario, Canadá, e a Terra Foundation for American Art, dos EUA. A exposição já foi apresentada na Art Gallery de Ontario e no Crystal Bridges Museum of American Art de Bentonville, EUA, até chegar este ano a São Paulo. Os curadores Valeria Piccoli, da Pinacoteca, Georgiana Uhlyarik, da Art Gallery de Ontario, e Peter John Brownlee, da Terra Foundation, receberam a premiação nesta segunda-feira, 9, em Houston.

Mais ainda, Paisagem nas Américas será tema de um simpósio internacional nos dias 23/5 e 24/5 antes de seu encerramento na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Temas como Paisagem e Identidade, Paisagem e História Natural, Fronteiras e Territórios e Modernidade e Paisagem serão algumas das questões discutidas por especialistas brasileiros e estrangeiros no auditório da sede do museu, localizada na Praça da Luz, 2.

O evento, com tradução simultânea, terá entrada gratuita. Os interessados devem inscrever-se previamente por meio do e-mail pinacotecasp@pinacoteca.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3335-4990.

A Pinacoteca também vai promover uma mesa-redonda no dia 14/5, das 11 h às 13 h, sobre a obra Tiamm Schuoomm Cash!, que José Spaniol apresenta no octógono do museu. O artista participará da conversa com o público ao lado do curador Ivo Mesquita e do pintor Marco Giannotti. O bate-papo vai ser mediado pelo diretor da Pinacoteca, Tadeu Chiarelli. Já a exposição Marcelo Zoochio e a Imagem Materializada será tema de encontro programado para ocorrer no museu no dia 20/5, das 16 h às 18 h, no auditório do museu. A mesa-redonda contará com a presença de Zocchio, dos curadores Felipe Chaimovich e Heloisa Espada e Chiarelli.

Veja abaixo a programação completa do simpósio Paisagem nas Américas e os estudiosos convidados: