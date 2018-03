Pais e filhos DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em oposição; Lua se aproxima da fase quarto minguante transitando por Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra, nas águas agitadas e confusas em que navega o mundo humano da atualidade, há de se tomar sumo cuidado para não disseminar o medo às gerações vindouras, cuidando com afinco redobrado das crianças, amando-as e protegendo-as, sem mimá-las, para que a angústia do mundo adulto não lhes seja imposta como uma perspectiva inevitável. As crianças da atualidade são muito mais livres do que qualquer adulto imaginou ser até aqui e, por isso, em muitos casos elas são tratadas com ódio e inveja, tornando-se teimosas e negativas. A ansiedade dos pais, inseguros e torturados por dúvidas e dívidas, provoca a visão de que o mundo é perigoso demais para aventurar-se a ser uma luz que irradia amor e beleza à toda a criação. Áries >>21-03 a 20-04 As limitações estressam, mas não são de todo ruins. Acontece que, talvez, o tempo da realização precise demorar mais do que você desejaria. Se fosse você, tudo aceleraria, mas parece que não é essa a melhor opção da atualidade. Touro >>21-04 a 20-05 Faça as devidas concessões, tome esta atitude em nome do bem-estar da maior quantidade possível de pessoas. Agora não seria propício continuar se esforçando para fazer valer sua vontade em detrimento do bem da maioria. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Rejeite os conselhos prudentes, pois ainda que estes pareçam absolutamente sensatos e corretos, por trás de todos circula a onda de medo que assola a alma humana na atualidade. Com medo, tudo tende à paralisia e à decadência. Câncer >>21-06 a 21-07 Temer que as ideias sejam divulgadas é uma tolice, porque as pessoas, ao ouvi-las, podem até ter a intenção de realizá-las também. Porém, o mesmo problema que ocorre a você acontecerá a elas também, todo mundo tem muito medo de agir. Leão>> 22-07 a 22-08 A pressão aumenta e se focaliza nos relacionamentos mais próximos. As pessoas devem ser livres para decidir o rumo que pretendem tomar, qualquer tipo de pressão que as obrigue a caminhar em uma ou em outra direção será nociva. Virgem >>23-08 a 22-09 A única e verdadeira maneira de tudo ser conduzido ao melhor resultado possível é todas as pessoas envolvidas fazerem mais concessões e menos exigências. Evidentemente, nada desonesto ou desprovido de sinceridade deve ser praticado. Libra >>23-09 a 22-10 Até que você não elimine a maior quantidade possível de pudores e temores, aqueles que fazem você agir aquém de suas possibilidades, tudo continuará a meio caminho. As reais perspectivas de crescimento requerem coragem e atrevimento. Escorpião >>23-10 a 21-11 Sua alma é destinada a agir com extrema coragem e falta de pudor. Por que será que, justamente agora, não consegue superar a dose de timidez que tomou conta de todas as atitudes? Isto é um mistério, mas que precisa ser decifrado. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Sem boa vontade, nada será feito. Mas, boa vontade de quem? Principalmente a sua boa vontade, que além de boa precisa ser forte e perseverante, de modo que se torne possível superar a distração que a curiosidade infinita dispõe. Capricórnio >>22-12 a 20-01 As máscaras estão caindo, todas. Isto é algo que precisa ser celebrado, porque a longo prazo significa que os relacionamentos se tornarão mais leves, justamente porque as pessoas serão mais livres e, por isso, mais belas também. Aquário >>21-01 a 19-02 As coisas andam bem mais devagar do que você desejaria, mas considerando que tudo acontece, agora, num mundo perplexo e medroso a respeito do futuro, melhor seria você desenvolver mais compaixão e paciência em relação a tudo isso. Peixes >>20-02 a 20-03 Você tem duas opções. A primeira consiste em continuar gastando energia se preocupando por tudo que limita a vontade de progredir. A segunda opção é elevar a mira e desconsiderar as preocupações, interessando-se só com o progresso.