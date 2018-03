Pactos sinistros Data estelar: Marte ingressa em Áries, Mercúrio e Júpiter estão em quadratura; a Lua míngua em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra se cozinham pactos sinistros entre as pessoas que veem o poder escorregar de suas mãos. Este é o momento do refluxo de atitudes para lá de decadentes, mas que ainda produzem impacto: a propaganda, o terror, a disseminação de notícias falsas, a calúnia e todas as armas e instrumentos que sirvam para colocar as pessoas em estado de conflito e discordância entre elas, incentivando a agressividade, para que se evite assumir o grau de medo e desespero que se experimenta a cada dia que passa. Este é um momento de profundo e imenso perigo para o futuro de nossa civilização, porque tendo o poder decadente percebido que não tem mais vez, passa agora a manifestar todo o ódio que lhe é inerente. ÁRIES 21-3 a 20-4 A partir de agora começa um período de tensão máxima, com perspectivas ótimas de realização, mas toda beirando o perigo. Uma situação desse porte só poderia ser bem administrada com espírito de aventura e ousadia. TOURO 21-4 a 20-5 Há tanta coisa para fazer e problema tão complicado para enfrentar, que a alma é tomada por um súbito ataque de preguiça. Pense melhor antes de entregar-se à preguiça, porque sem fazer nada o tamanho dos problemas só aumentaria. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Melhor não ir aos lugares em que você não se sentiria bem, melhor não fazê-lo ainda que haja obrigação para tanto. No dia de hoje, melhor considerar que a maior obrigação de todas seria sentir-se bem, e nada mais. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sobram motivos para preocupar-se, mas também sobram perspectivas com que entusiasmar-se. Veja que tudo, afinal, é uma decisão e que você pode escolher livremente os pensamentos que sua mente pensar com mais frequência. LEÃO 22-7 a 22-8 Do jeito que andam as coisas, muita atitude sem sentido está sendo tomada o tempo inteiro. Justamente por isso é que se tornou necessário praticar o amor, o perdão, a compreensão e o espírito solidário. Será que você consegue? VIRGEM 23-8 a 22-9 O medo precisa ser sentido com toda a intensidade que lhe é inerente, sem reagir agressivamente toda vez que emergir do fundo da alma. Apagar o medo com reações agressivas é apenas protelar o que de qualquer forma precisaria ser sentido. LIBRA 23-9 a 22-10 Como você poderia agir de forma autêntica sem sequer conhecer profundamente sua própria alma? Aceite suas dúvidas e temores, mas também seus sonhos e virtudes e, assim, em vez de justificar-se, aja com plena convicção do que fizer. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Justamente no momento em que sua alma mais precisa de colaboração e solidariedade, lá vem sorrateira a inveja a minar os bons relacionamentos. Não importa, você pode fazer muita coisa contando apenas com sua força pessoal. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua alegria interior é capaz de infundir ânimo. Esta é a melhor magia que poderia ser desempenhada no momento atual, porque, dadas as circunstâncias, seria mais fácil desanimar-se do que continuar alimentando esperança. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Certos assuntos atingem a conclusão, talvez não a desejada, mas pelo menos não continuarão se prolongando e consumindo recursos que poderiam ser distribuídos a outras circunstâncias maiores e melhores. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Amar suas peculiaridades não significa que você deva impô-las o tempo inteiro. É necessário dar espaço para outras pessoas manifestarem as peculiaridades delas também. O mundo é enorme, há lugar para tudo e para todos. PEIXES 20-2 a 20-3 No meio da feiura da vida cotidiana e da falta de harmonia nos relacionamentos, sempre haverá um toque de beleza à disposição de sua alma para lhe dar o sinal de que tudo continua correndo da melhor forma possível.