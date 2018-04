Pacote estréia dia 7

O documentário brasileiro Jesus no Mundo Maravilha, dirigido por Newton Cannito, conta a história de dois ex-policiais expulsos da corporação que agora trabalham num parque de diversões. O filme faz parte de um grupo de 13 documentários que será apresentado no DocTV Ibero-América, com estréia prevista na TV Cultura para 7 de setembro. O programa começa com o documentário Inal Mama, da Bolívia, e, na seqüência, o público pode aguardar produções da Argentina, México, Cuba, Porto Rico, Colômbia, Costa Rica, Peru, Panamá, Chile, Venezuela e Uruguai. Sob a coordenação-executiva da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil, a verba destinada ao programa vem do Fundo DOCTV IB (80%) e das TVs públicas locais (20%). ''''O grande objetivo deste programa é o intercâmbio cultural e econômico dos povos ibero-americanos'''', diz o presidente da Fundação Padre Anchieta, Paulo Markun. O secretário do Audiovisual, Orlando Senna, anuncia um possível DOC TV entre os países da América Central. No Brasil, a série será exibida pela TV Cultura sempre às sextas-feiras, às 22h40.