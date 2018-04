Pacific é único em Noronha

A CVC inaugura a temporada de cruzeiros marítimos de 2007/2008 com a chegada ao Brasil do transatlântico Pacific, em 16 de outubro. Único navio autorizado a atracar em Fernando de Noronha, - inclusive no Natal, réveillon e carnaval -, ele será o destino daqueles que optarem por roteiros da operadora pelo Nordeste até o fim de março. Mas a grande novidade da CVC para este ano é a estréia do luxuoso navio espanhol Zenith, que chega a Santos dia 29 de novembro para substituir o Blue Dream, que se despede do litoral rumo à Europa. Com capacidade para 1.800 passageiros, ele conta com nove decks, duas piscinas, três jacuzzis, dois restaurantes, teatro, spa e academia de ginástica. Quem quiser conhecê-lo vai ter à disposição uma infinidade de opções que vão de minicruzeiros de três e quatro noites, com destino a Angra dos Reis, Cabo Frio e Búzios, a roteiros internacionais, que passam por Buenos Aires e Punta del Este. Mas quem preferir passar as festas de fim de ano ou o carnaval a bordo do grande estreante do ano tem de correr. Os cruzeiros de réveillon, que vão conferir a queima de fogos mais famosa do País, em Copacabana, por exemplo, já estão quase esgotados. "Só temos 20% das vagas para essa data", diz o diretor comercial da CVC, Rodolfo Szabo. Outra surpresa é a criação de roteiros de cinco dias para Punta del Este com o Grand Voyager, um dos transatlânticos mais rápidos do mundo (com velocidade de 28 nós). Durante o Natal, o navio estará em Montevidéu e no réveillon atracará no Rio, para a grande queima de fogos. Antes de partir para a Espanha, em um roteiro Brasil/Europa em fevereiro, o Grand Voyager fará também um cruzeiro de 14 noites pela Terra do Fogo, com passagem pelo Sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Malvinas. AMAZÔNIA Em parceria com a Iberostar, a CVC ainda oferece um pacote de três a quatro noites pela Amazônia com o navio Grand Amazon (o primeiro roteiro a partir de R$ 1.479). Saindo de Manaus e seguindo pelo Rio Negro, os 150 passageiros a bordo farão escalas em diversos pontos da floresta para excursões pela mata e por comunidades ribeirinhas. "É uma viagem imperdível e ideal para quem gosta de aventura, mas não dispensa o conforto de um hotel cinco-estrelas", garante o presidente da CVC, Valter Patriani. Com a maior frota de navios da costa brasileira pelo segundo ano consecutivo, a CVC contará ainda com o Mistral e o Sky Wonder passando pelo litoral. Como já é tradição na companhia, todas as embarcações vão funcionar no sistema all inclusive (o consumo de refeições e bebidas, alcoólicas ou não, é ilimitado). No total, a empresa deve atender 120 mil passageiros na temporada.