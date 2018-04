Paciência esgotada Data estelar: Mercúrio ingressa no signo de Leão, a Lua será vazia das 14h32 às 20h17, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade fez o melhor que pôde para se adaptar a um tipo de existência para lá de inferior à merecida, mas sua paciência se esgotou, ela não tem mais nada a perder, tudo lhe foi tirado, a paz ilusória com que se confortava diariamente deixou de ser e, assim, tendo caído o véu que alimentava seu entorpecimento, agora enxerga com clareza lancinante o desgoverno. Sua reação é violenta, a alma humana se insurge contra o que a oprime, encontrando nas pessoas que se encontram formalmente empossadas em lugares de poder, mas desprovidas de mínimas virtudes, os alvos perfeitos onde depositar a raiva, uma que parece desproporcional, mas que é do mesmo tamanho de sua vontade de viver e de ser feliz. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você será mais você quando puder retomar o espírito livre e leve que sempre guiou seus passos, pois enquanto perdurarem aqueles conflitos que se aprofundaram demais nos últimos tempos, a preciosa liberdade brilhará pela sua ausência. TOURO 21-4 a 20-5 Há momentos e situações que exigem reações fortes e agressivas, mas esse tipo de comportamento não pode se transformar em rotina, pois assim perderia sua eficiência. Os momentos dramáticos precisam ser reduzidos ao mínimo possível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os culpados servem para depositar neles o prazer perverso do castigo. Por outro lado, os responsáveis são as pessoas qualificadas e capazes de consertar os erros cometidos, assim como também de medir todos os acertos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Cada objeto que você compra, cada relacionamento que você capitaliza, tudo significará o compromisso de preservar as coisas andando da melhor maneira possível, requerendo atenção constante e gasto de energia e recursos. LEÃO 22-7 a 22-8 O espírito que anima tudo é o da mais pura aventura, aquele que insufla ânimo para empreender caminhos novos e ousados. Contudo, isto acontece num mundo que desvaloriza esse espírito, resultando tudo num choque nada agradável. VIRGEM 23-8 a 22-9 Agora é tempo de retirar-se do mundo, permitindo que os desígnios misteriosos do Universo se cumpram da melhor forma possível, o que significa não lhes resistir. Retirar-se não é sinal de fraqueza, mas uma estratégia de fortalecimento. LIBRA 23-9 a 22-10 É imprescindível que sua alma faça uso da melhor virtude inerente a ela, que é a capacidade de reunir pessoas e fazer com que estabeleçam vínculos cooperativos entre elas. Só faltava uma causa nobre para isso, mas agora esta surgiu. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Assuma o comando de seu destino. Durante o tempo atual, evite fazer raciocínios que levem sua alma a tentar se convencer de que faz isso ou aquilo por causa das circunstâncias. Agora você deve ser a circunstância principal. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As coisas não estão complicadas apenas para sua alma, o mundo tornou-se um lugar evidentemente complicado. Porém, pense assim: se esse panorama motiva você a encontrar uma saída honrosa, já terá servido para algo útil. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os riscos são enormes, talvez não maiores do que sempre. Porém sua alma, agora, os enxerga com clareza, o que provoca uma ansiedade que não estava nos planos sentir. Tal estado de ânimo pode tornar-se força motriz das realizações. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A culpa é eternamente dos outros, daqueles misteriosos outros que estão sempre disponíveis quando o caso é tirar de cima a responsabilidade pelos eventuais erros que se cometem. Isso é normal, mas mesmo assim nada saudável. PEIXES 20-2 a 20-3 Encontre seu lugar e, por menor que esse seja, cumpra sua função, demonstrando eficiência através dessa, e também boa vontade e fé. Tenha certeza: uma atitude assim se encontrará bem distante do que a normalidade estipula.