Pablo Ziegler e The Bad Plus no CCBB A Mostra Instrumental das Américas, evento que reúne grandes expressões do jazz, choro, tango, cumbia e salsa de toda a América, prossegue hoje no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651, R$ 6) - sempre às terças-feiras, em dois horários (13 h e 19h30), até o dia 28. Hoje é a vez do pianista argentino Pablo Ziegler, ex-integrante do quinteto de Astor Piazzolla, mostrar a técnica rigorosa que deu ao tango um lugar cativo nas salas de concerto. Apresentam-se nas próximas semanas o porto-riquenho Edsel Gómez, o grupo americano The Bad Plus e os colombianos do Puerto Candelária.