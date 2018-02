Outubro em São Paulo Dia 12 - sexta - 1.ª parte Dia 13 - sábado - integral Dia 14 - domingo - integral Dia 15 - segunda - 2.ª parte Dia 16 - terça - 1.ª parte Dia 19 - sexta - 2.ª parte Dia 20 - sábado - integral Dia 21 - domingo - integral Dia 22 - segunda - 1.ª parte Dia 23 - terça - 2.ª parte Local: Sesc Belenzinho. Avenida Alvaro Ramos, 915. Venda de ingressos: A partir do dia 13, às 14 horas, pelo site www.sescsp.org.br/lesephemeres e em todas as unidades do Sesc. Serão vendidos no máximo 4 ingressos por pessoa. Duração: 7h30 (integral) e 3h15 (cada parte). Preço: R$ 70 (integral) e R$ 40 (parte). Horários: sábados e domingos, 19h30. Dias de semana: 15 horas. Mais informações: www.sescsp.org.br.