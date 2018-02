Outro capítulo

Data estelar: Vênus e Urano em conjunção; a Lua continua minguando, agora no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade precisa fazer o esforço mental e emocional de pensar o futuro da civilização desprovida de preconceitos e doutrinas, partindo do fato de que somos iguais em espírito, mas diferentes na prática, sem que essa verdade legitime a perversa intenção de que alguns se pensem superiores a outros. As diferenças legítimas de nossa humanidade devem, e o farão, se compor num multicolorido panorama existencial através de relacionamentos de mútua vantagem. O capítulo da dominação e da competição está sendo encerrado e muito sofrerá a parte de nossa humanidade que ainda insista em preservar tal estado de coisas. O capítulo da cooperação mútua, inédito, está no prelo, exigindo muito de cada um de nós. ÁRIES 21-3 a 20-4 Atrair as pessoas certas para seus projetos não é algo que dependa apenas de astúcia. Isso é algo que acontece também de acordo com os misteriosos desígnios do destino. Para colocá-los em marcha, é imprescindível agir com sinceridade. TOURO 21-4 a 20-5 Há uma dura batalha em andamento, a qual ainda não se manifestou com a força que lhe é verdadeiramente inerente. Por enquanto, permanece oculta por trás de sorrisos e entusiasmos, falsos alguns, ingênuos outros. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sua liberdade é tolhida por pessoas e circunstâncias, pois é dessa forma que o misterioso destino induz você a lutar por essa sagrada conquista, que é a liberdade. Por isso, veja nas adversidades verdadeiras oportunidades de sucesso. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você só deve temer o temor porque, de resto, seria melhor trabalhar com a inefável certeza de que por trás dos acontecimentos, mesmo aqueles assustadores, há a mão amorosa do destino, conduzindo sua alma pelo bom caminho. LEÃO 22-7 a 22-8 Nem sempre as pessoas mais simpáticas são as que agregarão algo positivo à sua vida. Em muitos casos, a simpatia peca pela sedução e, por trás dela, sempre há segundas e terceiras intenções que pervertem os bons relacionamentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Em muitos momentos, você preferiria não receber ajuda alguma, para não se comprometer nem ter de agradecer depois, inclusive porque de forma solitária dominaria tudo melhor. Porém, relacionar-se traz consigo uma riqueza muito peculiar. LIBRA 23-9 a 22-10 Ainda que sua alma libriana evite ao máximo todo confronto e conflito, mesmo assim as coisas funcionam desse jeito neste mundo humano do qual você faz parte. Por isso, encare os conflitos como necessários e inevitáveis também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os bons sinais são animadores, vale a pena celebrá-los, sem no entanto entrar em colapso por causa do entusiasmo. Ainda há muito caminho pela frente. Veja isso como um incentivo a continuar dando o seu melhor a todo momento. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Em certos momentos, sua alma se corrói por dentro através de dilemas de difícil solução. Pense: não haveria como resolver os paradoxos da atualidade, apenas deixá-los acontecer sem questioná-los. Muitos passarão sem deixar rastros. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sacrificar tudo em nome das conquistas materiais não é algo que resultaria em nada bom para ninguém. Um dia você desperta com a alma rodeada de objetos, mas amargando a solidão de quem deixou para trás as pessoas importantes. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Seria mais sábio você se interessar na qualidade do seu trabalho do que na recompensa material por este. Tenha certeza: se você desenvolve um trabalho qualificado, a recompensa devida acontecerá automaticamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Celebrar o que ainda não foi conquistado, ou é tolice profunda ou é a mais elevada das sabedorias, capaz de enxergar o futuro. Você não saberá qual das duas afeta seu juízo atualmente até que o tal do futuro se transforme em presente.