Outono Em Cabul Durante a mostra Imagens do Oriente, a repórter do Estado Adriana Carranca exibe no CineSesc a exposição fotográfica Outono em Cabul. Nela estão 22 imagens (a curadoria é do editor de fotografia do Estado, Juca Varella), que ela realizou em sua viagem a trabalho à cidade afegã no fim do ano passado. São registros de proximidade com o cotidiano de Cabul, revelando uma realidade para além dos preconceitos. "Os afegãos são muito receptivos, as crianças brincam nas ruas com pipas e bolas de gás e a vida das mulheres não é como a gente pensa", diz a repórter. As fotos são acompanhadas de legendas que contam suas histórias. Serviço Outono em Cabul. Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0516. 14 h/ 21 h. Grátis. Até 14/6