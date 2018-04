Outback, filme quase perdido, vai sair em DVD Considerado um dos melhores filmes australianos de todos os tempos, Pelos Caminhos do Inferno (Outback), realizado em 1971 pelo diretor Ted Kotcheff, estava fora do circuito de exibição praticamente desde seu lançamento, no Festival de Cannes de 1971. No dia 4 de novembro ele será lançado em DVD, em cópia restaurada, depois que os negativos foram achados num contêiner, em Pittsburgh, há cinco anos, com a inscrição "Para Destruição". O filme, perturbador, conta a história de um professor em férias (o falecido Gary Bond) que erra pelo deserto australiano, voltando ao estado primitivo ao topar com caçadores de cangurus.