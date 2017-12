''''Ouço sempre Pássaro de Fogo, de Igor Stravinski'''' A carreira de Carlinhos Lyra se mistura com a própria história da bossa nova. Ele foi parceiro de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli. Esteve também no histórico show que reuniu a nata do movimento no Carnegie Hall, em Nova York, em 1962. Carlinhos ainda ajudou a fundar o CPU, Centro Popular de Cultura da UNE, com Oduvaldo Vianna Filho e Ferreira Gullar. Aos 68 anos, ele diz que está mais para Caetano Veloso do que para Chico Buarque. ''''Pela poesia e o lirismo'''', diz. Gosta da cantora Maria Rita, mas acha que ela escolhe mal seu repertório. E continua um fã da versão de Roberto Carlos de Calhambeque. Qual disco ou música mudou sua maneira de ver o mundo? A música Ser ou Não Ser, com letra de Antonio Maria e cantada por Dick Farney. Eu, que só ouvia música americana - Frank Sinatra, etc... - despertei para a música brasileira, a tal ponto que, ouvindo essa música, me sentia apaixonado e não sabia por quem. Que artista - ou artistas - mais influenciou a sua carreira? Dorival Caymmi. A primeira música que toquei no violão foi Nem Eu. Todas as músicas que me influenciaram, de uma maneira geral, foram dele. Qual disco ruim você adora ouvir, mas tem vergonha de dizer que gosta? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que gosto de Calhambeque, versão de Roberto Carlos. Qual disco ou artista que você não acha tão bom, mas que todo mundo acha? Beethoven e sua obra. Qual disco você comprou levado pela opinião alheia e odiou? Jesus Cristo Superstar. Tem o defeito da maioria dos musicais modernos: a música de má qualidade como Cats e outros. Qual disco de sucesso deixa você com inveja por não tê-lo feito? West Side Story. Qual clássico da MPB você acha que não merece esse título? A lista é imensa... Qual é a canção considerada clássica que mereceria uma letra melhor segundo você? Broto Maroto, minha e de Vinicius de Moraes. Qual disco você acreditou que seria ótimo e frustrou suas expectativas? Uma grande parte dos meus. Eles não ficaram do jeito que eu queria por causa da minha inexperiência e pela falta de bons arranjos. Qual disco fez você passar uma noite em claro analisando o que tinha ouvido? Inolvidables. Um disco de boleros clássicos, dos anos 50, cantados por Lucho Gatica com o excepcional violão de Arturo Castro. Qual você nunca deixa de ouvir? Por quê? Entre outras, Pássaro de Fogo de Stravinski, pela perfeição de melodia, harmonia e conceito. Você é mais Caetano Veloso ou Chico Buarque? Maria Bethânia ou Gal Costa? Por quê? Caetano Veloso pela poesia e lirismo e Maria Bethânia pela dramaticidade e também pela presença em cena. De qual compositor(a), grupo ou cantor(a) você tem todos os discos? Jacques Brel. As minhas músicas preferidas são Le Prochain Amour, além de Ne me Quitte Pas, naturalmente Qual a melhor e a pior regravação de um clássico da MPB? A melhor, Rosa Morena, de Ary Barroso, por João Gilberto. A pior, O Negócio É Amar, com Nelson Gonçalves. Aponte um disco que considera um clássico instantâneo. Canção do Amor Demais. E outro, lançado nos últimos dez anos, que está entre os melhores de todos os tempos. Não existe. Qual artista ou banda badalada pela crítica que você considera inferior? Rolling Stones. Qual foi o show que mais marcou sua vida? Os meus 50 anos de carreira, no Canecão De qual cantor(a) ou grupo brasileiro você jamais compraria um disco? Calcinha Preta. Qual artista, na sua opinião, começou mal a carreira discográfica e depois deslanchou? Flora Purim. Qual cantor(a) é melhor do que os discos que grava? Maria Rita. Falta repertório. Qual compositor de talento não deveria gravar as próprias canções? Chico Buarque. É a mesma restrição que faço para muitos compositores cantando, inclusive eu mesmo: falta de preparo vocal. Para mim, ele é um dos maiores letristas do mundo. Qual o erro mais constante - e que jamais cometeu ou cometeria - em discos de artistas que você gosta? Má escolha de repertório e acentuação errada das letras. Que músico você admira por combinar atitude e qualidade artística? Dori Caymmi. Qual bom disco mal gravado que mereceria ser refeito hoje pelo artista original? Meus três primeiros discos.