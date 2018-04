Oswald de Andrade e o haicai

Em meados de 1925, a editora Au Sains Pareil publicou em Paris um livrinho singular que chamou a atenção pelos poemas brevíssimos, de sintaxe extravagante, vocabulário no mais das vezes coloquial e temática com forte influência popular - combinação contrastante, ainda que excitante, com o cânone parnasiano prevalecente à época. Trata-se de Pau Brasil, o primeiro e mais importante livro de poesia de Oswald de Andrade. Como tudo o que trazia a marca de Oswald, Pau Brasil dividiu a cena literária entre os que aplaudiram a obra com entusiasmo e os que sonoramente a vaiaram. Aclamaram-na imediatamente, entre outros, Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia e Paulo Prado - este último, na condição de prefaciador do livro-experimento, saudou-o como "o primeiro esforço organizado para a libertação do verso brasileiro". Em campo oposto, Tristão de Athayde, codinome de Gustavo Corção, escritor e crítico alinhado com os ideais morais e estéticos do pensamento católico, vai puxar a vaia, publicando, em menos de uma semana, no periódico O Jornal, dois artigos acerbos intitulados Poesia Suicida. Outro que adotou atitude especialmente dura foi Mario de Andrade (e o ?especialmente? deve ser interpretado à luz da relação de proximidade e intimidade - sempre temperada por manifesta competição intelectual - que os andrades mantinham desde 1917, quando se conheceram): em artigo publicado em A Noite, no mesmo ano da edição do livro, Mario censura a "pobreza de processos" da poética oswaldiana, segundo ele "tecnicamente mal construída". Seguindo no mesmo tom, Mario arremete e arremata: "Oswald apregoa o equilíbrio geômetra e o acabamento técnico. Não procura obtê-los. Excesso de liberdade. Às vezes esse abandono produz efeitos ótimos. Outras vezes estraga o poema, reduzindo-o a substância bruta." Em carta a Carlos Drummond de Andrade, de 1925, Mario reconhece ter "brincado um pouco" com Oswald em sua crítica: "Fui injusto", conclui o poeta de Paulicéia Desvairada. POESIA SEM COMPROMISSO Para melhor compreender o debate que se seguiu à publicação de Pau Brasil, bem como as influências éticas e estéticas que marcaram a formação do poeta - além de sua atualidade no tempo presente -, é preciso situar o livro no contexto em que foi escrito e analisar o ambiente intelectual da época, em especial o da produção literária. Como muitos colegas de ofício, ainda adolescente Oswald foi influenciado pela atmosfera fin-de-siècle que animava a produção intelectual e artística do período. Em introdução a Telefonema, coletânea de artigos dispersos do autor, Vera Chalmers conta que Oswald foi contagiado por esse ambiente "no contato com os remanescentes do grupo de O Minarete, pequeno jornal de Monteiro Lobato, por sua atividade como redator teatral e social". Ainda segundo a autora, o momento era propício à experimentação: praticavam-se, nas revistas e nos jornais da época, "diversos gêneros humorísticos à moda francesa, tais como o epigrama, a paródia, o pastiche, a língua macarrônica, a trepanação, o trocadilho e o chiste, entre outros". Esses artifícios, conclui Chalmers, reforçariam em Oswald "o prestígio da inteligência sem compromisso". O Futurista estimulará Oswald: liderado por Filippo Tommaso Marinetti, o movimento combaterá, no plano formal, os cânones acadêmicos, expressando o impacto da novíssima revolução industrial, inventada pelo Fordismo. Em perspectiva oposta, a vanguarda francesa vai se voltar para as culturas tradicionais, especialmente as africanas e asiáticas, buscando referências que expressassem a essência da cultura. Esse movimento será determinante para a constituição da poética do autor de Pau Brasil: a marca se fará sentir, diz Chalmers, no reencontro do artista com um certo "sentido étnico", ou seja, "um embasamento cultural, primitivo e popular, resultado da mestiçagem do índio com o negro e com o branco. De forma que, aquilo que para a vanguarda européia era importação exótica, podia ser identificado no Brasil como natural. O exotismo francês era de importação, o primitivismo brasileiro podia ser de exportação: mandar para a Europa uma poesia de base etnográfica. Ser autenticamente brasileiro, isto é, fiel às tradições da cultura popular, era também ser atual", conclui a autora. Essa atualidade surpreendeu João Ribeiro, historiador, escritor e crítico, membro da Academia Brasileira de Letras e autor de resenha precursora de Primeiro Caderno de Poesia do Aluno Oswald de Andrade, segundo e último livro-conceito de poesia do autor, de 1927 - e que está celebrando 80 anos de sua publicação. Ribeiro vai reconhecer "a naturalidade selvagem" da poesia Pau Brasil. Segundo Ribeiro "o folclore, as crônicas do descobrimento, a carta de Pero Vaz de Caminha foram escutados como oráculos que haviam emudecido (...) Assim, nasceu uma poesia nacional, que, levantando as tarifas de importação, criou uma indústria brasileira". Ribeiro nota, não sem malícia e verve, que houve algum "contrabando europeu mais ou menos disfarçado". JAPONAISERIE Além do já assinalado flerte com o Futurismo, duas influências serão determinantes para a formação da poesia oswaldiana: o ambiente acadêmico e literário criado por Lobato e seus colegas de O Minarete e o ideal ético-estético da vanguarda francesa, posto a circular por dadaístas, surrealistas e cubistas, entre os principais. Nesse período, a elite artística européia irá se voltar para as culturas não-ocidentais em busca de "extratos primitivos da mente humana", no dizer de Hugo Ball, um dos precursores do dadaísmo na Europa. Ao buscar essa "essência primordial" em matrizes culturais não-ocidentais, Oswald será influenciado pela estética e pela poiesis japonesa. Nesse contexto, as expressões artísticas nipônicas, em especial a arte da gravura (que já havia inspirado o impressionismo), voltariam a estimular as vanguardas ocidentais: além da pintura, o Ocidente descobre a poesia da terra de Wa, ou Japão: o tanka e o haiku, que causarão grande frisson na França e nos Estados Unidos - neste último caso, graças aos estudos do orientalista ianque Ernst Fenollosa, divulgados por seu conterrâneo o poeta Ezra Pound. A poesia japonesa chegou ao Brasil no início do século 20 por meio de relatos de religiosos, diplomatas e literatos, sobretudo franceses. Influenciado por essas descrições, Monteiro Lobato apresenta o haiku para sua geração, em 1º de março de 1906, em artigo intitulado A Poesia Japonesa, nas páginas de O Minarete. Tendo em vista a grande influência que Lobato exercia sobre a rapaziada modernista, é possível especular que foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo que apresentou a poesia japonesa para Oswald e seus pares (caberá a Luis Aranha, o mais jovem do grupo, a criação dos primeiros haicais modernistas, em 1921, que permanecerão desconhecidos do grande público por quase seis décadas). Com 140 poemas repartidos entre nove seções (História do Brasil, Poemas da Colonização, São Martinho, RP1, Carnaval, Secretário dos Amantes, Postes da Light, Roteiro das Minas e Loyde Brasileiro), Pau Brasil traz nove tercetos do autor. Destes, seis possuem evidente parentesco com o haicai - ousadia celebrada por Paulo Prado na introdução ao livro: "Nesta época apressada de rápidas realizações, a tendência é toda para a expressão rude e nua da sensação e do sentimento, numa sinceridade total e sintética. Lê poète japonais/Essui son couteau:/Cette fois l?eloquence est mort, diz o haicai japonês na sua concisão lapidar. Grande dia esse para as letras brasileiras. Obter em comprimidos, minutos de poesia." Como os demais poemas da coletânea, os haicais refletem a busca do autor por traços distintivos da identidade nacional. A temática popular e comezinha e a fala coloquial evidenciam a inclinação. Por outro lado, a obsessão pelas máquinas e pela velocidade - o bonde, o transatlântico e o trem a cortar os meridianos do planeta - denuncia o flerte do autor com o Futurismo de Marinetti (o contrabando europeu identificado por João Ribeiro) e com o cosmopolitismo em voga entre a elite paulistana. Segundo Chalmers, essa dualidade entre ser natural e ser contemporâneo marcará Pau Brasil. No plano formal, os haicais não seguem as normas clássicas de composição - certamente desconhecidas por Oswald e seus contemporâneos. Trata-se, a rigor, de tercetos, alguns líricos, todos bem-humorados. Poesia sem compromisso: Lá fora o luar continua/E o trem divide o Brasil/Como um meridiano. Bonde O transatlântico mesclado/Dlendlena e esguicha luz/Prostetutas e famias sacolejam. Pau Brasil exercerá grande influência na cena cultural brasileira, especialmente na poesia e na arte pop encarnadas - principalmente, mas não exclusivamente - pelo movimento concretista e pelo tropicalismo. Em introdução à edição de 1966 do livro seminal de Oswald, Haroldo de Campos assinala que o radicalismo de Pau Brasil vai projetar-se para o campo da linguagem "além da estrita esfera da língua", realçando que seu empreendimento, exemplificado pela adoção pioneira do haicai, trouxe um sentido de despojamento, de redução e de síntese que animará "toda uma linha de poética substantiva, de poesia contida, reduzida ao essencial do processo de signos". Em parte influenciados por Oswald, os concretistas elegerão o haicai como uma forma-síntese de seus experimentos poéticos. Passam a ler, traduzir e comentar Bashô e seus discípulos inspirados pelo haicai tropical, popular e mestiço de Oswald de Andrade. Rodolfo W. Guttilla é antropólogo, jornalista, poeta, autor de Uns & Outros Poemas e A Casa do Santo & o Santo de Casa