Osesp inicia hoje turnê por oito cidades A partir de hoje, cidades paulistas começam a receber a turnê Osesp Itinerante. O projeto da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que se estende até o dia 29, levará ao público atividades musicais gratuitas, como concertos sinfônicos ao ar livre, oficinas com os músicos da Osesp, cursos de história da música com professores especializados e diversos concertos de música de câmara e coral. Neste ano, 120 músicos vão participar de 68 eventos, entre apresentações e concertos, em oito cidades: Presidente Prudente, Assis, Ourinhos, Avaré, Campinas, Jundiaí, Santo André e São Caetano do Sul.