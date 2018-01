Oscar está mantido, diz Academia Apesar do cancelamento da cerimônia de entrega do Globo de Ouro, que seria realizada ontem em Los Angeles, os produtores do Oscar afirmaram no fim de semana que não acreditam que a greve dos roteiristas de Hollywood deva prejudicar a sua cerimônia, prevista para o dia 24 de fevereiro. "Não estamos de forma alguma em pânico. A cerimônia está sendo preparada e vamos seguir em frente com ela", disse no sábado Sid Gaines, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que recebeu ontem as cédulas com os votos dos 6 mil membros, selecionando a lista de indicados, que será divulgada no dia 22.