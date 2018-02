Oscar confirma as expectativas

Nem todas as ousadias do Globo de Ouro se repetiram na lista dos finalistas do Oscar, cujos nomes foram divulgados ontem de manhã, em Los Angeles. Kate Winslet, duplamente premiada (atriz principal e coadjuvante) pelos correspondentes estrangeiros no Globo de Ouro, foi lembrada apenas por O Leitor, na categoria principal. E Vicky Cristina Barcelona, lá vencedor como melhor comédia/musical, aqui nem figurou entre os cinco indicados. Restou aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood apostar ainda nas chances de Mickey Rourke, que concorre como ator principal por O Lutador; em valorizar o instigante Frost/Nixon (esquecido no Globo de Ouro); e, por fim, lembrarem-se também de Valsa com Bashir, o longa israelense escolhido pelos correspondentes e que figura na lista dos filmes estrangeiros do Oscar, depois de terem se esquecido de incluir Gomorra, representante italiano e, até então, apontado como franco favorito. A fábula romântica O Curioso Caso de Benjamin Button lidera a lista com 13 indicações, seguido do badalado Quem Quer Ser um Milionário? com 10, e, empatados com 8, a aventura Batman - O Cavaleiro das Trevas e Milk - A Voz da Liberdade, sobre o primeiro funcionário público abertamente homossexual dos EUA. Heath Ledger, cujo primeiro ano de morte por ingestão acidental de medicamentos foi lembrado ontem, não foi surpresa ao ser anunciado entre os concorrentes de ator coadjuvante, por sua arrepiante interpretação como Coringa. Sua vitória, aliás, é dada como certa. Os membros do Oscar referendaram a importância de Frost/Nixon, bem cuidada reconstituição da entrevista que o ex-presidente Richard Nixon concedeu ao jornalista australiano David Frost, em 1974, confessando seu envolvimento com o escândalo Watergate - o filme concorre como melhor produção do ano, além do ator Frank Langela (um perfeito Nixon), o diretor Ron Howard e o roteiro adaptado de Peter Morgan. Assim como a premiação de Heath Ledger, a consagração de Wall.E como melhor filme de animação é uma aposta certa. Já Meryl Streep aumenta seu recorde de indicações, somando agora a 15ª, por A Dúvida. Entre os profissionais de língua latina, os representantes, nas principais categorias, resumem-se à espanhola Penélope Cruz disputa o Oscar de atriz coadjuvante por Vicky Cristina Barcelona e ao chileno Claudio Miranda, diretor de fotografia de O Estranho Caso de Benjamin Button. A cerimônia de entrega do Oscar ocorre no domingo de carnaval, dia 22 de fevereiro. Por conta disso, a Rede Globo ainda não confirmou a transmissão direta, pois pretende priorizar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O canal por assinatura TNT promete exibir a festa na íntegra. Outro prêmio, o Framboesa de Ouro, concedido às piores produções e atuações do ano, também anunciou seus finalistas. E o comediante canadense Mike Myers, com sete indicações pelo fiasco O Guru do Amor, é o maior favorito nesta edição. Principais Indicados FILME Quem Quer Ser um Milionário? Milk - A Voz da Liberdade Frost/Nixon O Curioso Caso de Benjamin Button O Leitor DIRETOR Danny Boyle (Quem Quer Ser um Milionário?) David Fincher (O Curioso Caso de Benjamin Button) Stephen Daldry (O Leitor) Gus Van Sant (Milk - A Voz da Liberdade) Ron Howard (Frost/Nixon) ATOR Richard Jenkins (The Visitor) Sean Penn (Milk - A Voz da Liberdade) Frank Langella (Frost/Nixon) Mickey Rourke (O Lutador) Brad Pitt (O Curioso Caso de Benjamin Button) ATRIZ Meryl Streep (A Dúvida) Kate Winslet (O Leitor) Anne Hathaway (O Casamento de Rachel) Angelina Jolie (A Troca) Melissa Leo (Frozen River) ATOR COADJUVANTE Heath Ledger (Batman - O Cavaleiro das Trevas) Josh Brolin (Milk - A Voz da Liberdade) Robert Downey Jr. (Trovão Tropical) Philip Seymour Hoffman (A Dúvida) Michael Shannon (Revolutionary Road) ATRIZ COADJUVANTE Amy Adams (A Dúvida) Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) Viola Davis (A Dúvida) Taraji P. Henson (O Curioso Caso de Benjamin Button) Marisa Tomei (O Lutador) FILME ESTRANGEIRO Revanche, de Gotz Spielmann (Áustria) The Class, de Laurent Cantet (França) The Baader Meinhof Complex, de Uli Edel (Alemanha) Valsa com Bashir, de Ari Folman (Israel) Departures, de Yojiro Takita (Japão) LONGA DE ANIMAÇÃO Wall.E Kung Fu Panda Bolt - Supercão