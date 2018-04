Os Vitrais Tanto as três pinturas murais de Volpi na Capela do Cristo Operário como os quatro vitrais dos evangelistas dialogam com a arquitetura. Os vitrais constituem uma prova vigorosa da independência do pintor, que, antes de se filiar a qualquer movimento, procurou ser fiel a seus princípios. Se, na pintura, ele buscou uma síntese entre Giotto, Uccello, Matisse e Morandi, nos vitrais exercitou a cor como elemento autônomo, seguindo o cubismo como modelo formal.