Os vencedores do Festival de Guarulhos

Com a música Pra Que Todo Mundo Saiba, o guitarrista e compositor carioca Bernardo Ramos venceu o 2º Festival Instrumental de Guarulhos, que terminou anteontem no Teatro Adamastor daquela cidade. O show de encerramento ficou a cargo do multiinstrumentista Hermeto Pascoal. O segundo e o terceiro colocados foram Zé Barbeiro e Joana Queiroz, que apresentaram as músicas Ponto de Tripa e Dodo, respectivamente. Todos os temas são inéditos, conforme exige o regulamento. O júri formado pelos músicos Arismar do Espírito Santo, Chico Pinheiro, Pedro Amorim, Sizão Machado e Toninho Ferragutti também apontou o clarinetista Alexandre Ribeiro como melhor instrumentista. O melhor arranjo foi para Áurea, de Marcos Alves. Na edição passada, o jovem violonista gaúcho Karai Guedes, então com apenas 13 anos, ganhou o prêmio de revelação e tornou-se a sensação do evento. Ele concorreu este ano com a música Prelúdio para Anahy, parceria com Tiago Rossato e Pedro Guedes, e se destacou novamente na categoria aclamação popular. Por causa de um problema de distribuição de energia elétrica na cidade com a queima de um transformador na quinta-feira, a primeira eliminatória teve de ser adiada. Os 20 candidatos se apresentaram na sexta e o show de Maurício Carrilho foi cancelado.