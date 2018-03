Os vencedores ESPETÁCULO INFANTIL Sapecado ESPETÁCULO JOVEM Cindi Hip-Hop - Pequena Ópera Rap TEXTO ORIGINAL Marcelo Romagnoli - Sapecado TEXTO ADAPTADO Ângelo Brandini - Senhor Dodói DIREÇÃO Beto Andretta e Sidnei Caria - As Aventuras de Bambolina CENOGRAFIA Marisa Bentivegna - O Menino Teresa FIGURINO Leo Diniz - O Poeta e as Andorinhas ILUMINAÇÃO Wagner Freire - A Noite dos Palhaços Mudos MÚSICA ORIGINALMENTE COMPOSTA Kleber Albuquerque e Tata Fernandes - Sapecado TRILHA SONORA Cris Miguel e Sergio Serrano - Baú de Histórias ATOR Fabio Lucindo - Cidadania ATOR COADJUVANTE Fábio Espósito - O Médico e os Monstros ATRIZ Claudia Missura - O Menino Teresa ATRIZ COADJUVANTE Érica Montanheiro - Sonho de Uma Noite de Verão REVELAÇÃO Tatiana Thomé - atriz - Luna Clara & Apolo 11 CATEGORIA ESPECIAL Cocoricó - Uma Aventura no Teatro - pelo conjunto de atores manipuladores PRODUÇÃO Centro Cultural Grupo Silvio Santos e Ribeiros Produções - O Poeta e as Andorinhas