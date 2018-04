Os tormentos de um pai com a morte do seu filho Traduzido por Viviane Vieira, Quem Matou Cristian Kustermann? é o primeiro título de uma série que começa a ser publicada no Brasil, pela editora Novo Século sob o selo Bonono Crimes. A obra narra a história de Carlos Kustermann, um pai atormentado com a morte precoce de Cristian, seu filho. Kustermann não acredita que ele teria morrido em decorrência do uso de drogas, como se afirma. Assim, decide contratar um detetive para descobrir a verdade. O problema é que Cayetano Rulé, o profissional contratado, tem pouca experiência em casos difíceis. Mas acaba se arriscando para esclarecer a morte de Cristian.O chileno Roberto Ampuero é autor também de Falcões da Noite. Quem Matou Cristian Kustermann? Roberto Ampuero Novo Século 272 págs., R$ 29,90