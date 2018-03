Os Tipos Que Povoam Setsuan DENISE FRAGA CHEN TE Pobre, prostituta, incapaz de negar um pedido de ajuda, mesmo em sacrifício próprio. Por sua generosidade, ganha dos céus um dinheiro e abre uma tabacaria. A notícia se espalha e atrai à lojinha aproveitadores de todas as classes sociais. Para não falir, finge ter um primo durão chamado Chui Ta - ela mesma disfarçada. MAURÍCIO MARQUES WANG Seu trabalho é vender água. O único a reconhecer o deus que chega à cidade de Setsuan, para o qual procura abrigo em casa de ricos. Depois de muitas recusas, apela para a prostituta Chen Te, a única que oferece acolhida em sua casa. Tira humor do fato de tentar esconder do deus o ofício de prostituta da anfitriã. ARY FRANÇA DEUS Na parábola original eram três deuses, mas o diretor preferiu uma síntese inspirada na Santíssima Trindade do catolicismo. Ele é o deus que chega a Setsuan em busca de abrigo e recompensa Chen Te pela hospitalidade. No ombro traz uma pomba, um boneco que Ary França movimenta por uma corda e do qual, claro, tira humor. JOELSON MEDEIROS YANG SUN Rapaz pobre que acalenta o sonho de ser aviador. Chen Te apaixona-se por ele assim que o conhece. Ele vê nela, ou na sua tabacaria, uma possibilidade de mudar de vida. Para tanto, conta com a preciosa ajuda de sua interesseira mãe, vivida por Jacqueline Obrigon, mais uma das boas intérpretes de um ótimo elenco. CLAUDIA MELLO SENHORA CHIN Ex-proprietária da loja comprada por Chen Te, contraditória como todos os personagens da peça. Aproveita-se da doçura de Chen Te, mas não deixa de ter afeto por ela. Como muitos outros, por um lado reivindica para si ajuda para sustentar a família, por outro estimula Chen Te a expulsar os pedintes para ter lucro com a loja.