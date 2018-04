Os Simpsons continuam imbatíveis em longa-metragem Os fãs esperavam ansiosos até que, em 2007, a família mais engraçada da televisão chegou à tela grande. Os Simpsons - O Filme, que o Telecine Light exibe às 22 horas, segue o padrão da série televisiva, ou seja, Homer apronta inúmeras peripécias (chega a levar a família para o Alasca baseado no velho sonho americano de conquistar novas terras) até chegar ao ponto de Springfield ser considerada um grave problema para o governo americano, que simplesmente isola a cidade com uma enorme cuba de vidro. Claro que a população se volta contra os Simpsons, obrigando Homer a, mesmo sem querer, buscar a solução. O sucesso da sátira mais ácida da classe média americana está justamente em utilizar o humor negro como combustível. E o filme traz a mesma visão irreverente e crua que provocou torrentes de comentários sobre o declínio da cultura dos EUA. Como o humor não tem fronteiras, os produtores mexeram em um vespeiro quando, durante a divulgação do filme, inventaram a descoberta de um desenho de Homer Simpson ao lado da pintura do Gigante de Cerne Abbas, símbolo do paganismo, em Dorset, interior da Inglaterra, irritando alguns seguidores da crença. Impagável.