Os segredos por trás da face pública de um astro Todo mundo sabe quem é o ator Tom Cruise, mas o que pouca gente percebe é que conhece somente aquilo que ele permite que os curiosos conheçam. O que a maioria sabe é que ele teve de enfrentar uma infância complicada e, depois, ele se tornou um astro de filmes arrasa-quarteirões, como Top Gun e a série Missão Impossível. Além disso, tudo fica nebuloso. Sabe-se que ele é um cientologista, mas pouco se sabe o que isso significa na vida de Cruise. Ele foi casado com Mimi Rogers e Nicole Kidman, vive com Katie Holmes, mas os rumores sobre a sua sexualidade persistem. Com fotos inéditas e feita em dois anos, esta biografia de Andrew Morton, autor de Diana: Her True Story, vai além da face pública de uma celebridade.