Os Satyros levam diálogos à Vila

Três amigos reúnem-se na casa de um deles antes da balada. ''''Ô Cida, cadê a minha calça? Você já passou? Vai logo, Cida'''', reclama a garota à empregada doméstica. Enquanto espera, vai até a sacada com os outros dois, acendem um baseado e presenciam do alto do prédio um saque ao supermercado logo em frente. ''''Pô, cara, tudo isso por causa de comida?'''', surpreendem-se. Logo em seguida, vem a preocupação: o carro de um deles, novinho, estava estacionado bem ali, no meio de toda aquela confusão. A cena descrita, que escancara a desigualdade social brasileira, é um dos esquetes da peça Cidadão de Papel, que estréia hoje e inaugura o Teatro da Vila. O texto teatral foi escrito por Sérgio Roveri com base na obra homônima do jornalista Gilberto Dimenstein. A peça é dirigida por Ivam Cabral, um dos fundadores da Companhia Os Satyros, reconhecida por promover uma transformação cultural na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Desde abril, quando iniciaram o processo de montagem do espetáculo, Cabral vem desenvolvendo um trabalho calcado na educação, ética e legislação infanto-juvenil, com o elenco, formado por Alessandro Hernandez, Gustavo Ferreira, Marcos Ferraz, Priscila Dias, Rafael Ferro, Renata Bruel e Tiago Moraes. ''''Recolhemos acontecimentos cotidianos publicados em jornais, conversamos com jovens estudantes do Colégio Vera Cruz e Porto Seguro e de bairros periféricos, como Paraisópolis, e fomos montando a peça a partir de improvisos do elenco, conta Cabral. Todos os personagens da peça levam o mesmo nome dos atores - com exceção dos Zés Ruelas que servem para explicitar o descumprimento de deveres de quaisquer cidadãos. ''''Não somos diferentes de ninguém'''', diz Gustavo Ferreira. A cena sobre a questão de cotas para negros em universidades públicas, inclusive, divide opiniões dentro do próprio elenco. ''''A idéia é levantar questões a fim de propor um debate'''', diz o diretor. ''''Falar de cidadania requer a participação e reflexão com o público.'''' O novo espaço, situado na Vila Madalena, pertence à Escola Estadual Maximiliano e estava sendo desativado. Em maio do ano passado, professores da instituição decidiram transformar o anexo em uma sala de espetáculos, com pouco mais de 90 lugares. A ONG Aprendiz, a subprefeitura de Pinheiros e a própria escola se uniram para tornar realidade o projeto e convidaram, entre outros colaboradores, os Satyros para assumir a programação teatral, que já inclui os espetáculos Aqui Ninguém É Inocente, da Cia. Linhas Aéreas e Atelier Manufactura Suspeita (reestréia hoje, às 22 h); Achados e Perdidos, do Artéria Teatral; e O Holandês, direção de Nelson Baskerville. Além da distribuição de ingressos gratuitos para jovens carentes, será promovido debate sobre os temas de cada peça. Serviço Cidadão de Papel. 50 min. Livre. Teatro da Vila (99 lug.). R. Jericó, 256, Vila Madalena, 3258-6345. 6.ª e sáb., 20 h; dom., 18 h. R$ 20. Até 16/12