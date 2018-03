Os ritmos cósmicos e você Data estelar: A Lua está na iminência de tornar-se Cheia ao transitar pelo signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade ainda quer provas para convencer-se da evidência do mundo invisível, porque como a inteira civilização é construída em torno da miséria e da ignorância espiritual, é duro para nossa humanidade reconhecer que a maior parte do tempo contraria os ritmos cósmicos. Porém, em toda iminência de Lua Cheia, assim como também nos periódicos tempos de Lua Vazia, nossa humanidade participa desses ritmos ativamente. Afinal, nossa humanidade é tão inconsciente quanto o deseja ser, nem mais, nem menos. Mascarar essa realidade com hipocrisia e superstição é mais uma prova do seu desejo de não ver o que não dá mais para ocultar. Porém, humanidade em confusão é, também, humanidade trilhando a salvação. ÁRIES 21-3 a 20-4 Nada se repete, até as mesmas palavras ditas em momentos diferentes provocam resultados absolutamente diversos. Nada se repete, por isso não tenha você receio nenhum de continuar trilhando o mesmo caminho de sempre. TOURO 21-4 a 20-5 Nada que é bom resulta da coerção e da imposição, pois o bem sempre conta com os inexoráveis resultados de sua semeadura. Evite importar-se com a quantidade de tempo que demora para ver os resultados de seus bons atos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A paz não se compra em supermercado, só se adquire através do esforço sustentado e da conquista, sendo que esta não significa apenas você vencer satisfazendo exigências, mas fazendo concessões também, algumas delas bastante duras. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sua ambição propôs grandes caminhos, mas você esqueceu de nessa proporção ser necessária uma compreensão à altura de todos os complexos mecanismos da Vida. Não se pode garantir elevadas realizações levando uma vida comum. LEÃO 22-7 a 22-8 A realização de sonhos provoca benefícios que todas as pessoas colhem. A manifestação de ilusões empobrece os relacionamentos e isola a alma numa prisão decepcionante. Você já experimentou os dois caminhos. O que vai ser agora? VIRGEM 23-8 a 22-9 Nenhum erro cometido no passado deve atormentar você, mas apenas pressionar para que sejam superados da forma mais sábia e elegante possível, contando com que isso nem sempre seja possível. Só a superação é imprescindível. LIBRA 23-9 a 22-10 O caminho do coração é você destilar sua força através da ardência que os ideais provocam. Sob o olhar sensato, não seria propício você apostar tudo em ideais. Sob o olhar do coração, a sensatez deve calar a boca. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A vontade de construir algo duradouro e brilhante durante sua existência precisa de fundamentos firmes, os quais não podem ser construídos do dia para a noite, mas só a partir de persistência e firme desejo de progredir. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua presença há de garantir que o que parece comum e normal se transforme em algo brilhante. Só assim sua alma sentirá a satisfação que anseia experimentar através de circunstâncias que só trazem decepção. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quantas coisas inúteis as pessoas sustentam todos os dias! Isso é normal, tanto quanto elas mesmas se apoiarem mutuamente a continuar nesse estado de coisas. Observe a situação toda e se esforce para ser absolutamente diferente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A afirmação de sua luz provoca temor nas pessoas que querem seu mal. A afirmação de sua luz significa dar crédito aos sonhos desprezados e diminuídos pelas pessoas próximas, aquelas mesmas que teoricamente deviam apoiar você. PEIXES 20-2 a 20-3 Neste tempo de grande reestruturação mundial, suas lutas pessoais também crescem de tamanho e intensidade. As mais importantes de todas não são as travadas contra outras pessoas, mas as de dentro de seu próprio coração.