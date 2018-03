Os reis da ilusão Data estelar: Mercúrio e Saturno em conjunção, Sol e Netuno em oposição; Lua míngua em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade atrapalhou-se, esquecendo que o ''tudo poder'' que caracteriza nosso planeta não significa realmente ''poder tudo''. De fato, nossa humanidade é livre e, por isso, tudo pode fazer, entortar do jeito que bem o desejar a realidade. Contudo, para quem busca libertar-se das experiências repetitivas da ilusão, logo a verdade se apresenta como de difícil aceitação, porque renega quase tudo que parece tão real. Com um pouco menos de egoísmo e com um pouco mais de discernimento, nossa humanidade conseguiria ver o que precisa ser visto e, assim, o mundo civilizado se apresentaria a ela como uma encenação na qual patéticos personagens se digladiam para se tornarem os reis da ilusão. ÁRIES 21-3 a 20-4 O único tempo verdadeiramente perdido será o que você não usar para organizar os assuntos cotidianos que estruturem ordem e método nos negócios e empreendimentos. Sem fundamentos fortes, o grande negócio ruiria com rapidez. TOURO 21-4 a 20-5 Você terá certeza a respeito de seus planos apontarem à real vitória quando for capaz de entender a fundamental necessidade de os mesmos beneficiarem a maior quantidade possível de pessoas. É assim que as coisas andam. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A vida continua, porque é feita de eternidade. Por isso, ainda que haja motivos de celebração porque certos assuntos atingiram a conclusão, permita que seus olhos pousem além desse fato, lá onde acenam novas realizações. CÂNCER 21-6 a 21-7 Aja dentro das normas e regras de absoluta correção. No caminho haverá inúmeras tentações, que se apresentam como sugestões e conselhos sensatos. Porém, melhor seguir pelo caminho mais difícil, porém correto. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando as pessoas se tornam desconfiadas, elas se convencem de que o fazem em nome da prudência. Porém, na prática é o olhar desconfiado o que acaba estimulando todas as distorções de que elas tentam proteger-se. VIRGEM 23-8 a 22-9 Pense sempre no que seria mais correto fazer, não por ser adequado, mas porque feito em nome dos mais elevados e dignos valores humanos. A correção não é mera postura ou forma de ser, é a essência dos bons relacionamentos. LIBRA 23-9 a 22-10 Silencie a respeito de suas melhores intenções até ter certeza de poderem converter-se em prática consumada. Melhor agir assim para depois não ter de dar explicações embaraçosas por eventuais adiamentos ou cancelamentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O inovador e o ortodoxo precisam encontrar um ponto em comum para criarem uma perspectiva realista que lide bem com as circunstâncias. Ninguém deve vencer, há de se encontrar uma fórmula que reúna as duas tendências. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Ainda que todo o processo de negociação tenha sido cansativo o suficiente para você ter vontade de deixá-lo para trás, seria melhor respirar fundo e continuar com a alma envolvida em todo o processo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há coisas que são bem difíceis de entender, mas que ainda assim precisam ser aceitas. Mesmo que você não entenda o que acontece, assuma a hipótese para trabalhar sobre ela no campo da experiência. Aí, o tempo dirá. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A matemática do raciocínio lógico é impecável, mas induz você a seguir por trilhas onde tudo seria mais difícil e tortuoso. Enquanto isso, a intuição informa maravilhas que para serem postas em prática requerem destemor. PEIXES 20-2 a 20-3 As boas intenções nunca postas em prática pavimentam o caminho do inferno. Talvez não de todo ele, mas de um lugar específico, a decepção. O que haveria de mais decepcionante do que a intenção nunca posta em prática?