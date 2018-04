Os primeiros passos de Borges

Um desvario laborioso e empobrecedor, cheios de tipos psicologicamente anormais e desfechos previsíveis - assim Jorge Luis Borges (1899-1986) avaliava os romances em geral, justificando sua preferência por narrativas curtas. A paixão pela escrita, no entanto, era soberana, assim como a admiração e até devoção por outros autores, como comprova Ensaio Autobiográfico (tradução de Maria Carolina de Araujo e Jorge Schwartz), que a Companhia das Letras publica agora em nova edição. Trata-se de um texto que Borges ditou em inglês a seu colaborador e tradutor Norman Thomas di Giovanni, nos primeiros meses de 1970, e que serviria como uma breve introdução à edição norte-americana de The Aleph and Other Stories. Acabou lançado antes, em setembro daquele ano, na revista The New Yorker, o que apressou a divulgação do nome do escritor entre o público de língua inglesa. No sentido contrário ao de sua preferência por textos enxutos, Borges, aqui, alonga-se ao narrar fatos de sua vida, desde o nascimento até aquele momento quando, então com 71 anos, se revelava disposto a voltar aos textos despojados depois de ganhar fama mundial graças a exercícios estilísticos, especialmente nos contos. Embora confessional, o texto é recatado em alguns assuntos, especialmente os sentimentais - em 1970, Borges estava casado com a também escritora Estela Canto, mas prestes a se separar. O matrimônio, porém, é brevemente citado no livro e, mesmo assim, não é lembrado em nenhum momento o nome de Estela. Nas páginas, o autor argentino fala de sua infância, da avó inglesa (que está na origem do seu domínio daquele idioma), da juventude passada em várias cidades europeias (especialmente em Genebra), do retorno a Buenos Aires, dos amigos, do emprego como bibliotecário, do entrevero com os peronistas, da demissão. O relato traça rápidas pinceladas das origens de seus pais, de sua infância quase isolada no mundo, das experiências nada agradáveis na escola (como usava óculos, colarinho e gravata, ele sofria com as zombarias da maioria dos colegas, aprendizes de valentões) até chegar finalmente àquele que ele mesmo chama de "evento principal" de sua vida: a descoberta da grande biblioteca do pai - o advogado e professor de psicologia Jorge Guillermo Borges, que buscou também tornar-se escritor -, da qual confessa, já idoso, "nunca ter saído". Uma afeição tamanha que, embora não se lembrasse da maioria dos rostos familiares por causa da avançada miopia, não se esquecia das gravuras em aço da Chamber?s Encyclopaedia e da Britannica. O primeiro livro que leu inteiro foi Huckleberry Finn, do americano Mark Twain, iniciando uma fila que não parecia ter fim - Wells, Poe, Dickens, Carroll, Burton, Shelley, Keats. Devorou todos no original, em inglês, idioma no qual leu inicialmente também Cervantes. "Quando mais tarde li Dom Quixote na versão original, pareceu-me uma tradução ruim", confessa. Em Genebra, Borges decidiu, por conta própria, estudar alemão. "Na literatura alemã eu procurava algo germânico, similar a Tácito, mas só o encontraria mais tarde, no inglês e no escandinavo antigos", observa. "A literatura alemã revelou-se romântica e fastidiosa." A paixão literária, na verdade, ancorava-se em uma herança paterna, reforçada pela gradativa perda de visão que também atacou o pai. "Desde minha infância, quando lhe sobreveio a cegueira, considerava-se de modo tácito que eu cumpriria o destino literário que as circunstâncias haviam negado a meu pai", conta Borges, que começou a escrever quando tinha 6 ou 7 anos, tentando imitar os clássicos espanhóis, como Cervantes. "Escrevi num inglês muito ruim uma espécie de manual de mitologia grega, sem dúvida plagiado de Lemprière. Essa pode ter sido minha primeira incursão literária." O pai acompanhava seu progresso sem interferências - queria que o filho cometesse os próprios erros. Muitos, aliás, foram publicados, como seu primeiro livro de poesias, Fervor de Buenos Aires, de 1923, do qual Borges confessa ter passado toda a vida a tentar reescrevê-lo. Ou ainda Lua Defronte, editado em 1925, veementemente repudiado por ele. "Uma verdadeira profusão de falsa cor local", justifica-se, lembrando a frustrada tentativa de, assim como fez Mario de Andrade no Brasil, criar uma escrita estritamente argentina, próxima da fala, o que implicaria grafar o próprio nome como Jorje, além de omitir o "d" final em palavras como "autoridá" e "ciudá". O Borges respeitável começou a surgir com os contos da série História Universal da Infâmia, de 1934, momento em que o homem tímido revela-se um escritor fluente, com domínio de sua arte. A ponto desse Ensaio Autobiográfico se parecer mais com ficção do que um documento confessional.