Os participantes do futuro Data estelar: Mercúrio e Júpiter em sextil, a Lua continua crescendo no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra os seres humanos que gastam a maior parte do tempo se enredando em argumentações obtusas para preservar as coisas como estão, esperando para ver como é que fica tudo, não são os que andam evoluindo, nem serão os que participarão do futuro. Os participantes do futuro são aqueles seres humanos que, a golpes de dor e arrependimento, forjaram um conhecimento claro de si mesmos, e por isso se dedicaram a estabelecer vínculos verdadeiros com seus semelhantes. Hoje em dia eles e elas andam bastante isolados, pois os relacionamentos de qualidade não são maioria, não é possível encontrá-los casualmente, porém, estas são as pessoas que, sem sabê-lo, garantiram seu lugar no mundo do futuro, no qual os mentirosos não terão lugar. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Ouça com atenção o que as outras pessoas têm para lhe dizer. Este é um momento propício para se dedicar a escutar, evitando, por isso, emitir suas opiniões ou rebater as que essas pessoas lhe comuniquem. Experimente. TOURO 21-4 a 20-5 Faz tanto tempo que não há aquele sossego e simplicidade que sua alma tanto aprecia, que as coisas parecem ter enveredado para lugares e relacionamentos que não parecem ser parte daquilo que você chamaria de sua vida. Tudo isso vai mudar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tudo pode acontecer dentro da perspectiva do que é desejável, tudo deve acontecer dentro dessa perspectiva. Porém, como tudo também depende de pessoas, aí a coisa complica, pois você conhece seus desejos, mas é inconsciente dos desejos alheios. CÂNCER 21-6 a 21-7 Prefira fazer poucas e boas coisas a continuar fazendo força para realizar grandes eventos. No momento, você poderá obter enorme prazer dos assuntos cotidianos, e seria uma pena não aproveitar esta oportunidade. Pense bem. LEÃO 22-7 a 22-8 O tempo atual não é propício para fazer grandes mudanças de rumo, ainda que esse seja seu maior anseio. Entenda a natureza do momento, aceite a limitação imposta aos seus desejos, e use a força do tempo ao seu favor, ainda que esta seja contrária. VIRGEM 23-8 a 22-9 Agora dá para sentir uma medida maior de segurança e sossego, e mesmo que esta venha a durar menos do que o desejável, mesmo assim dá para aproveitar a situação e descansar, praticando a sagrada arte da despreocupação. LIBRA 23-9 a 22-10 É bom conversar, é bom fazer reuniões, mas tudo isso consome energia, pelo que só deveria acontecer entre pessoas realmente dispostas a usar esse tempo para tomar decisões e resolver assuntos complicados, não lhe parece? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Seus interesses ocultos andam fervilhando tanto que, a qualquer momento, deixarão de ser ocultos, ficando transparentes para todas as pessoas com que você entra em contato diariamente. Será isso positivo para você? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O incentivo que provém dessas pessoas que se dizem amigas precisa ser conferido com a maior objetividade possível, pois mesmo que elas não sejam motivadas por intenções malignas, há também uma certa dose de leviandade no ar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Faça os devidos movimentos para que seus planos prosperem e frutifiquem, mas faça tudo com cuidado e discrição, preferindo poucos e bons movimentos a grandes realizações. Tudo será possível, mas respeitando a discrição. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 De que adianta mergulhar em preocupações se a despeito dessas a esperança renascerá com um frescor tal que parecerá nunca ter desaparecido? De que adianta? Melhor você desqualificar todas as preocupações logo que essas surgirem. PEIXES 20-2 a 20-3 O veneno que mata também é o veneno que fortalece, tudo depende da dose em que esse for administrado. O melhor a fazer é nunca brincar com ingredientes tão perigosos, mas se isso for inevitável, então fazê-lo com a maior sabedoria possível.