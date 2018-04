Os papas, a um só tempo importantes e controversos Keeper of the Keys of Heaven é o relato analítico de uma das maiores e mais influentes instituições de todos os tempos - o papado, um cargo tão importante quanto controverso, conforme procura demonstrar o historiador Roger Collins, professor honorário da Edinburgh University. A história do mandato papal, diz ele, pode ser confundida, por vezes, com uma trama que envolve escândalos, ambições, perseguição e conquista da glória. O autor conta, por exemplo, como a sobrevivência dos papas dependeu de alianças políticas com reis. Começando pelo cisma entre igreja ortodoxa e católica, ele trata também das motivações das Cruzadas e do papel central do papado no combate ao comunismo.