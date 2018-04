Os órfãos de um país atrás da autoridade do pai

Não é sem razão que o Brasil consome presidentes com a voracidade dos canibais que devoraram o bispo Sardinha. Prossegue a cada temporada presidencial a festa totêmica da devoração do pai pelo filho faminto que tenta, simbolicamente, incorporar seu poder. Foi assim com Getúlio Vargas, o ''''pai dos pobres''''. É assim com Lula, devorado por aqueles que ''''cansaram'''' e sustentado pelos órfãos que nele votaram em busca do pai da nação. Cidade dos Homens trata por via transversa desse sentimento de orfandade que resulta numa ordem perversa. Nela, os chefes do crime organizado descem da montanha com tábuas neomosaicas e impõem a lei do cão, fazendo com que os filhos subam o morro e disputem a tiros o poder - e a potência - do pai. Freud explica, mas não tudo. Assista ao trailer do filme Cidade dos Homens No mundo globalizado, sem lugar para o chefe da família, ameaçado pelo desemprego e descartado como provedor, o pai está ausente (às vezes morto, às vezes preso). Os filhos aproveitam, mamando no seio da mãe estuprada pelo mercado e já sem forças para resistir ao assédio edipiano. Isso não significa que eles abdicaram da busca ao pai ausente, que interdita e impõe a ordem. Não é esse pai autoritário que pedem os que cansaram? Contudo, não é esse pai que buscam os desamparados Acerola e Laranjinha, mas um com características de mãe protetora, que divide o pão, a carne e libera geral. É interessante ver como Laranjinha aproxima-se do pai, ausente na concepção e na gestação, um fantasma, enfim. O menino não busca a figura poderosa com potencial para a transcendência. Ao herdar dele o nome, por meio de uma certidão, não ganha um pai, mas um problema - e não só o da metáfora paternal, mas de um pai tão perdido e órfão como ele, desestruturado, desamparado pela família e pelo Estado. Acerola, mais ''''pragmático'''', nem se preocupa em restaurar a figura do pai. Esquece-se até mesmo de assumir o papel em relação ao filho porque, sem ninguém para o guiar, qualquer caminho é caminho. Não sem razão, a imagem fundadora de Cidade dos Homens é a de Acerola e Laranjinha conduzindo o filho do primeiro para o fim da tela, como num antigo filme de Carlitos. Na projeção pode estar a salvação.