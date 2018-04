Os melhores desfiles

O balanço dos desfiles para primavera-verão 2009/10 da SPFW é animador, especialmente numa época já considerada por muitos pós-crise. Com prudência, a maioria das coleções avança bem, garantindo um verão leve e confortável. Mas fica evidente que há um trio criativo que faz girar melhor a roda da moda por aqui: Alexandre Herchcovitch, Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço. Num perfeito equilíbrio entre imagem e produto, ou seja, entre conceitual e comercial, o trio se destaca com uma linguagem contemporânea que casa com o DNA de estilo de cada um. Gloria Coelho surpreende com seus volumes arquitetados a partir das curvas de obras como o museu Guggenheim - tanto o de Frank Lloyd Wright em Nova York quanto o de Frank Gehry em Bilbao, na Espanha. De suas viagens intergaláticas, Gloria cria looks que seguem a tendência de roupas literalmente nebulosas, cobrindo seus vestidos de paetê de estrelas com capas de organza de seda - tecido nobre que é tendência da estação. Na modelagem, especialmente na alfaiataria, arma volumes como se fossem barbatanas entre o ombro e o pescoço, criando uma nova proporção. E elege a legging de cetim a calça de seu verão. Poética e cor rimam com Herchcovitch Alexandre transcende suas inspirações e vai além do uniforme esportivo do rúgbi e do futebol americano que foram seu ponto de partida. Começa o desfile com looks familiares à sua trajetória, misturando bodys tipo lingerie em tons nude com cetins que reproduzem a mescla do moletom cinza. Os recortes anatômicos e as listas das camisetas originais ganham cores vivas e femininas em vestidos de cetim e náilon, ou em modelos de látex que resultam mais étnicos do que esportivos. As cores tomam conta dos xadrezes e quadriculados de cetim que ele mistura com naturalidade. Seus ombros inflados, especialmente do vestido de georgete de seda que encerra o desfile, são tão fortes quanto poéticos. Reinaldo Lourenço no ciclo do café O estilista Reinaldo Lourenço fala do café do começo ao fim de seu desfile na 27.ª edição da São Paulo Fashion Week. Ele estuda e interpreta todos os elementos da cultura cafeeira. Os seus materiais, como a ráfia da alfaiataria, remetem às sacarias, suas estampas aos frutos vermelhos, seus acessórios às flores da árvore e assim vai. Calculadamente abusado, aposta na tendência da barriga de fora, com todo o respeito. Isto é, nos tops estruturados usados com calças ou saias de cintura alta. Suas novas anquinhas arrematam com romantismo a sensualidade das costas nuas. E até o sapato tricolor brinca com o ciclo do café, compondo com harmonia o verde, o vermelho e o marrom/preto. ...E o melhor dos desfiles 1. LINO VILLAVENTURA - Mulheres etéreas como as ninfas 2. IÓDICE - Tons nudes realçados por bijoux imponentes 3. OSKLEN - Carnaval do sambódromo inspira a passarela 4. HUIS CLOS - Sportswear refinado em veludo de algodão 5. ISABELA CAPETO - Tendência eco-friendly da cabeça aos pés 6. TRITON - Folk light com lingerie à mostra e floral Liberty 7. ANDRÉ LIMA - Tudo bem curto e gráfico para a festa 8. MARIA BONITA - Sofisticação das sacolas de feira para vestir 9. ANIMALE - Folhas da floresta em tecidos tecnológicos 10. ELLUS - Leveza do jeanswear em tons claros, apesar das tachas 11. RONALDO FRAGA - Disney sinistra rendada a laser