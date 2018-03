Os mais jovens dos novos parceiros JENECI E TEDESCHI: São paulistanos os mais jovens e recentes parceiros de Zélia Duncan no novo CD. Marcelo Jeneci assina Todos os Verbos com ela e toca acordeon, piano, órgão, cravo em várias outras faixas do CD. "O disco começa e termina na mão dele", observa. Edu Tedeschi, que conheceu num show de Paula Lima há dois anos, é o único que tem duas canções com ela no disco: Aberto e Nem Tudo. Com outro arranjo, Aberto já circula há um tempo pela internet e ficou entre as 50 mais acessadas no dia em que apareceu no YouTube, gravada de um show de Zélia. Foi uma das primeiras a entrarem no disco. A de Jeneci, que ela conheceu em janeiro foi a última. Com Tedeschi ela já tem outras prontas, em parceria com Alice Ruiz.