Os índios e as quedas d?água de Valdir Cruz O fotógrafo Valdir Cruz expõe, a partir de amanhã, 35 imagens na mostra Sinfonia de Um Viajante, no Palácio dos Bandeirantes (Avenida Morumbi, 4.500, portão 2, 2193-8282). Das 35 fotos, 17 são registros da tribo indígena publicadas no livro Faces da Floresta - Os Yanomami (2004). As outras também saíram em livro, O Caminho das Águas (2007), e são fruto de 12 anos de trabalho do fotógrafo, que visitou 120 quedas d?água, como as de Foz do Iguaçu, Salto Cunha e Salto São João. A exposição, que terá abertura hoje para convidados, fica em cartaz até o dia 26 de julho, de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com entrada grátis.