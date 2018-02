Os indicados do segundo semestre A 21ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo divulgou ontem a lista de indicados referente às peças que estrearam no segundo semestre do ano passado. A Alma Boa de Setsuan disputa o maior número de categorias - direção (Marco Antônio Braz), atriz (Denise Fraga), cenário (Márcio Medina), figurino (Verónica Julian) e iluminação (Wagner Freire). Ésio Magalhães, por Encruzilhados - Entre a Barbárie e o Sonho, e Marcelo Médici, por O Mistério de Irma Vap, concorrem ao troféu de melhor ator. O professor Jacó Guinsburg será o homenageado do prêmio previsto para ser entregue em março. A lista completa está no site www.estadao.com.br.