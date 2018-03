Os Indicados SOLISTA INSTRUMENTAL: Dimos Goudaroulis, Fábio Zanon e Sonia Rubinsky REGENTE: Fábio Mechetti, Ira Levin e John Neschling CONJUNTO DE CÂMARA: Orquestra de Câmara Osesp, Orquestra do Estado de Mato Grosso e Quinteto Villa-Lobos ORQUESTRA: Teatro Nacional Cláudio Santoro, Filarmônica de Minas Gerais e Osesp CANTOR: Leonardo Neiva, Lício Bruno e Rodrigo Esteves CANTORA: Adriane Queiroz, Denise de Freitas e Eliane Coelho REGENTE DE ÓPERA: Luiz Fernando Malheiro, Roberto Duarte e Rodrigo de Carvalho DIREÇÃO DE CENA: André Heller-Lopes (Ariadne auf Naxos e Sansão e Dalila), Antônio Araújo (Dido e Enéas) e Felipe Hirsch (Castelo do Barba-Azul) FIGURINO: Cássio Brasil (Le Villi e Amelia al Ballo), Fábio Namatami (Falstaff e Butterfly), Marcelo Marques (Ariadne e Sansão) e Raul Belém (Aida) CENÁRIO: André Heller-Lopes (Ariadne), Daniela Thomas (Barba-Azul), Renato Teobaldo e Roberto Rolnik Cardoso (Porgy and Bess) ILUMINAÇÃO: Beto Bruel (Barba-Azul), Caetano Vilela (Ça Ira e Ariadne) e Jorge Takla (Madama Butterfly) ESPETÁCULO DE ÓPERA: Aida, O Castelo do Barba-Azul, Porgy and Bess e Sansão e Dalila