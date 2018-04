Os graves efeitos de uma escolha amorosa Filhos de um fazendeiro de Struan, cidade pacata ao norte de Ontário (Canadá), Arthur e Jake Dunn têm personalidades diferentes. O primeiro é decidido e obediente. O segundo, manipulador e desajustado. Nos anos 1930, eles vivem sob o peso da iminência de uma nova guerra mundial. Sua relação é testada no limite com a chegada de Laura, pela qual ambos se apaixonam. A mulher escolhe um deles, o que trará graves efeitos anos mais tarde. Uma história de provocação ao destino e de administração das consequências, Do Outro Lado da Ponte tem tradução de Maria Beatriz de Medina e foi finalista do Booker Prize (2006). A canadense Mary Lawson é autora do best seller Do Fundo do Coração.