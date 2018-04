Os finalistas do prêmio Zaffari & Bourbon Anunciados os 11 finalistas ao 5º Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura. O anúncio do vencedor será feito na abertura da 12ª Jornada Nacional de Literatura, no dia 27, em Passo Fundo (RS). O autor receberá R$ 100 mil. Dos 215 inscritos estão na disputa Adriana Lunardi (Corpo Estranho), Ana Maria Gonçalves (Um Defeito de Cor), Antônio Torres (Pelo Fundo da Agulha), Daniel Galera (Mãos de Cavalo), Flávio Carneiro (A Confissão), Helder Macedo (Sem Nome), José Saramago (As Intermitências da Morte), Luiz Ruffato (Vista Parcial da Noite), Maria V. Rezende (O Vôo da Guará Vermelha), Mia Couto (O Outro Pé da Sereia) e Milton Hatoum (Cinzas do Norte).