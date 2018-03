Os filmes da competição principal LOS ABRAZOS ROTOS, de Pedro Almodóvar FISH TANK, de Andrea Arnold UN PROPHÈTE, de Michel Audiard VINCERE, de Marco Bellocchio BRIGHT STAR, de Jane Campion MAP OF THE SOUNDS OF TOKYO, de Isabel Coixet À L?ORIGINE, de Xavier Giannoli DAS WEISSE BAND, de Michael Haneke TAKING WOOKTOCK, de Ang Lee LOOKING FOR ERIC, de Ken Loach CHUN FENG CHEN ZUI DE YE WAN, de Lou Ye KINATAY, de Brillante Mendoza ENTER THE VOID, de Gaspar Noë BAK-JWI, de Park Chan-wook LES HERBES FOLLES, de Alain Resnais THE TIME THAT REMAINS, de Elia Souleiman INGLORIOUS BASTARDS, de Quentin Tarantino VENGEANCE, de Johnnie To VISAGE, de Tsai Ming-liang ANTICHRIST, de Lars Von Trier