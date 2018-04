Os estremecimentos Data estelar: Mercúrio ingressa em Câncer e se opõe a Plutão; a Lua será Vazia das 7h04 às 11h12, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra há estremecimentos variados e em diversas dimensões, da física até a mais íntima das subjetividades, o que deixa nossa humanidade bastante desnorteada. Como reage a espécie humana à desorientação? Com raiva, ela coloca todo o ódio que lhe congela as entranhas em movimento contra tudo e contra todos, mascarando com isso a criança assustada que verdadeiramente é. Todos os estremecimentos são necessários ainda, porque ninguém se acostumou a tomar a sábia decisão de evoluir antes disso se tornar obrigatório. Por isso, vem sempre a mão compassiva do Universo a empurrar nossa humanidade na direção evolutiva. É essa a mão que produz os estremecimentos, que se fazem sentir dentro e fora de todos os relacionamentos. ÁRIES 21-3 a 20-4 É impossível convencer alguém a respei-to do mundo invisível, só sabe dele quem tiver assentado seus fundamentos no íntimo do coração. Por isso, nem tente convencer alguém a esse respeito, essa seria uma luta insana e inglória. TOURO 21-4 a 20-5 Há assuntos que não podem ser controlados, porque representam o convite que o destino faz à sua alma para se entregar às correntes de vida maiores do que ela. Perder o controle parece ruim, mas há casos em que é o melhor a fazer. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quem rejeita tudo que desconhece afirma com essa atitude a sua própria ignorância. Não há pior ignorante do que aquele que não quer saber nada. Aliás, essa é a única ignorância que merece ser chamada por esse nome. CÂNCER 21-6 a 21-7 O destemor é péssimo sinal para seus adversários e inimigos, porque representa a vitória antecipada. Pode ser que essa vitória demore ainda anos para se tornar concreta, mas o destemor avisa que ela já está garantida. LEÃO 22-7 a 22-8 Ninguém pode usar o argumento de que não conhecia as leis para se declarar inocente. A própria vida, no centro do coração, informa em alto e bom som a diferença entre o que privilegia o bem e aquilo que é prática do mal. VIRGEM 23-8 a 22-9 Ao esforçar-se para pensar bem, para pensar amorosamente, você se torna parte integrante de uma rede cósmica de pensadores que defendem o planeta Terra de tudo que de ruim espera-se acontecer, por causa dos maus pensadores. LIBRA 23-9 a 22-10 A perspicácia garante que você tenha lucidez para separar o joio do trigo. As coisas estão misturadas demais no mundo humano para se poder confiar cegamente em alguém. Porém, a desconfiança generalizada tampouco ajuda. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os caminhos da vida são de difícil tradução para as pessoas que desacreditam no que seja invisível. Que outra coisa seria a fé do que a única prova que você teria a respeito de Deus até o momento de conhecê-lo diretamente? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quando as pessoas cooperam entre si em torno de um pla-no em comum, conhecem a vida melhor do que as outras, que competem desaforadamente como se pudessem tornar irrelevantes quaisquer relacionamentos humanos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 No mundo do espírito, quanto mais alto você for, mais serviço prestará ao mundo, porque compreenderá amorosamente a verdadeira natureza da vida. No mundo da matéria é tudo o contrário do que foi afirmado na frase anterior. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando você sentir que o maior objetivo é tornar-se útil e distribuir recursos e benefícios ao mundo, então sua alma estará preparada para comungar com o infinito, uma experiência enriquecedora, que nunca terá fim. PEIXES 20-2 a 20-3 O conhecimento se adquire pelo estudo e pela experiência também. Além disso, sua al-ma está em comunhão com a vida e, por isso, tem acesso à biblioteca universal. Quando quiser saber algo, consulte esse arquivo.