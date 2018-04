Os esforços fundamentais e combinados dos cientistas Em 1925, aos 35 anos o americano Edwin Hubble anunciou que o universo era um trilhão de vezes maior do que se acreditava antes e que a Via-Láctea não estava sozinha. Essa descoberta mudou a percepção humana sobre o seu lugar no cosmos. Seis anos depois, o alemão Albert Einstein renunciou a algumas de suas mais poderosas ideias científicas para dizer que o universo estava em expansão. A partir dessas descobertas impactantes, Marcia Bartusiak, professora do Massachusetts Institute of Technology, escreveu este livro que mostra como os grandes achados não são obras de um único gênio, mas de esforços combinados de cientistas e pesquisadores talentosos, fora dos holofotes.