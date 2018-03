Os detalhes Bom dia, madame. Posso lhe ajudar? Claro, claro, olhe à vontade. Sinta-se em casa. Só não repare na bagunça. Isto aqui? Sei que a senhora vai ficar emocionada. É um pedaço do manto que Maria Madalena usava na Crucificação. O tecido parece sintético, não? Pois não é. Tudo aqui é autêntico. É isto que eu vendo, madame. Relíquias. Farelos da História. Veja esta ponta de flecha: é da flecha que acertou Aquiles no calcanhar. E o calcanhar-de-aquiles do Aquiles, como se sabe, era o calcanhar. Pelo mesmo preço incluo esta pena com que Carlo Magno assinou a Magna Carta e esta caixinha de rapé que pertenceu a Luis XIV. E não é tudo. Abra esta outra caixinha, que a senhora terá uma surpresa. Cuidado para não espirrar. Sim, são cinzas. O que sobrou da Joana D?Arc. Faço tudo por um preço só e ainda incluo uma tira das sandálias de Pôncio Pilatos. História do Brasil? Deixa ver... Restos de um charuto do Churchill. Não. A primeira conta de telefone do mundo, em nome de Alexander Graham Bell. Também não. Preciso me organizar. Um sapato de Hernan Cortez? Não interessa. História do Brasil, História do Brasil... Ah, aqui está. Um pedaço da vara com que Anchieta escrevia na areia. Meu último pedaço, tem tido muita saída. O caroço da jaca que o Cabral comeu na praia. Vai de brinde. Uma fita do Senhor do Bonfim usada pelo Maurício de Nassau. Um dedo de Santa Teresa. Um pedaço da pizza que eu comi ontem, como é que isto veio parar aqui? Doze folhas pautadas em branco que sobraram quando Beethoven terminou sua Nona Sinfonia. Duas costeletas, perfeitamente conservadas, do Elvis Presley. Uma lasca do palco em que o Beatles se apresentaram pela primeira vez, em Liverpool. A primeira versão de Guerra e Paz, antes de ser condensada pelo Tolstoi. Uma agenda do Kafka, com todas as datas trocadas. Uma composição escolar do Marquês de Sade: "O que eu fiz nas minhas férias com os gatos da redondeza". Ah, isto aqui vai arrepiá-la. A orelha do Van Gogh. Eu também tinha o nariz do Rembrandt, mas descobri que era uma falsificação. Preciso ter cuidado com as falsificações. Estes são os detalhes da História eu sei o que valem. Olhe aqui: todas as aparas de unhas do tzar Nicolau. E isto? Não é possível, outro sapato do Hernan Cortez. E outro dedo de Santa Tereza! Tenho que me organizar. Veja: fragmentos da primeira roda. O anel de formatura do Einstein. Ah, e isto aqui certamente vai lhe interessar. Um esboço, feito em cima da perna, dos Dez Mandamentos. Como a senhora vê, eram para ser 17 mas depois acharam que ficaria difícil lembrar de todos. O tapa-olho do Camões. Uma mãozinha para coçar as costas, do Hitler. O que a senhora me diz, faço um pacote? A caixinha de rapé do Luiz XIV, o caroço da jaca e uma das costeletas do Elvis? ''É um pedaço do manto que Maria Madalena usava na Crucificação. O tecido parece sintético?'' ''Tudo aqui é autêntico. O caroço da jaca que Cabral comeu na praia, as costeletas do Elvis...''