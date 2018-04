Os designers Campana como curadores

Os designers Humberto e Fernando Campana trabalham juntos há 28 anos, 20 deles na criação de peças que os colocaram como a dupla mais famosa da área em abrangência internacional. Mas na exposição Jardim de Infância, que o MAM abre também hoje em sua Sala Paulo Figueiredo, os Campanas aparecem com outro papel, o de curadores da mostra. Desde janeiro eles voltaram seu olhar criativo para o acervo da instituição, chegando à seleção de cerca de 60 peças que compõem a mostra. É uma exposição leve, com paredes azuis: tal o título da mostra, os designers remeteram sua ação curatorial à de "uma criança que chega a uma loja de brinquedos" e que tem a permissão de seus pais para escolher o que quiser - no caso, obras de Farnese de Andrade, Ana Maria Tavares e de Leda Catunda, por exemplo. "O condicionamento de nosso olhar é para o objeto, vê-lo com uma função ou projeto, mas por um lado da emoção também, como é no nosso trabalho", diz Fernando Campana. Sendo assim, os irmãos designers sentem até um pouco de pudor quando dizem que a escultura de José Resende que fica no jardim do MAM - há uma pequena abertura para a parede de vidro do museu para ver a obra lá fora - parece "uma grande mesa de jantar", que uma obra escultórica de Florian Raiss poderia ser "um banco", que uma peça de Leon Ferrari é como "um edifício de Xangai" ou que o trabalho de caráter denso do mineiro Farnese de Andrade é um "armário" onde eles poderiam colocar uns objetos. Mas, brincadeiras à parte, a questão que os irmãos tiveram como ponto de partida é a de que como o design tem uma leitura mais fácil, esse poderia ser um mote para apresentar as obras do museu. Isso inclui a criação de uma cenografia que explora a falta de escala e o desequilíbrio, remetendo à "imprecisão da infância, sem culpa". Serviço Jardim de Infância. MAM. Pq. do Ibirapuera, portão 3, 5085-1300. 10h/ 17h30 (fecha 2.ª). R$ 5,50 (dom. grátis). Até 13/9. Abertura hoje, às 20 h, para convidados