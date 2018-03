Os desafios estéticos do movimento renascentista O Projeto do Renascimento Elisa Byington Jorge Zahar 84 págs., R$ 19 O Renascimento, que surge num cenário efervescente e competitivo nos séculos 15 e 16, legando obras de artistas como Da Vinci, falava de um retorno às formas da Antiguidade clássica, fonte de beleza e sabedoria. Professora da Escola de Belas Artes/UFRJ e estudiosa da obra de Giorgio Vasari, um dos principais historiadores do Renascimento italiano, Elisa Byington discute neste pequeno livro os desafios estéticos do movimento que falava da necessidade de ir ao passado para inventar um novo presente. O Projeto do Renascimento pertence à coleção arte+, voltada para estudantes e leigos. Nela são apresentadas discussões sobre a conceituação da arte, além de reflexões acerca de sua criação e recepção.