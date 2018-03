Os conselhos de um mestre da moda para vestir-se bem O Pequeno Dicionário de Moda Christian Dior Martins Editora 136 págs., R$ 19,80 A elegância tem um segredo. Para chegar até ele, o estilista francês Christian Dior (1905-1957) oferece alguns conselhos neste guia feminino para vestir-se bem. Traduzido por Luciana Garcia, O Pequeno Dicionário de Moda apresenta dicas para ocasiões especiais e comuns: do casamento à escolha da melhor bolsa de mão. Mesmo escrito nos anos 1950, ele continua portador de conselhos valiosos. Para o criador da Maison Dior, o vestir-se bem passava pelo bom gosto e pela elegância. Christian Dior se consagrou com o seu estilo ao propor, após a 2ª Guerra Mundial, o luxo e a feminilidade intensa no lugar da funcionalidade até então vigente. Com ele, Paris manteve-se imbatível no topo da moda.