Os candidatos favoritos ao Prêmio Emmy A Família Soprano e Betty, a Feia são os seriados com maior número de indicações para o Emmy, prêmio dedicado à televisão, que será entregue no dia 16 de setembro. A Família Soprano encabeça a lista das cinco séries dramáticas que aspiram ao prêmio da categoria, lista que se completa com Boston Legal, Grey''''s Anatomy, Heroes e House. Na categoria comédia, Betty, a Feia compete com Entourage, The Office, 30 Rocky e Two and a Half Men. No total, a série inspirada na novela colombiana obteve 11 indicações e o drama sobre a Máfia obteve 15. O telefilme Bury My Heart at Wounked Knee é a produção com o maior número de indicações para o prêmio: 17.