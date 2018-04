Os caminhos da regência de um intérprete inspirado

Professor, conferencista, maestro, compositor, pianista. O norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990) não apenas trafegou por diferentes caminhos ao longo de sua carreira como, principalmente, construiu sua identidade a partir do diálogo entre cada um deles. O trabalho como regente, por exemplo, encontra eco em seus textos acadêmicos. Em um livro dos anos 50, O Mundo da Música, ele investiga a função do maestro entre dois caminhos: o respeito fiel à partitura e a leitura pessoal da música dos grandes compositores. A dualidade é um bom ponto de partida para se pensar sua atividade à frente das orquestras, tarefa enriquecida com o lançamento de uma caixa com cinco DVDs (Unitel), contendo obras que vão de Mozart a Bruckner, à qual se somam outras editadas no ano passado, dedicadas a Beethoven, Brahms e sobretudo Mahler. Naquele mesmo livro, Bernstein lembra a consolidação da figura do maestro com Felix Mendelssohn e seu respeito à partitura. Seu oposto seria Richard Wagner, inspiração da "escola romântica". Para Bernstein, a diferença, e o possível diálogo, entre os dois leva à noção de que o respeito à partitura seria condição indispensável para que dela se possa libertar, alçando voos que têm a obra original não como ponto de partida e de chegada mas, sim, como companheira de uma viagem em direção ao desconhecido. Detalhe importante: Mendelssohn e Wagner eram regentes e compositores. Outra das referências de Bernstein também levava vida dupla: Gustav Mahler. Leia-se, então: o maestro que conhece os meandros do processo de criação desenvolve com o compositor não uma relação de respeito ou submissão mas sim de parceria, de compreensão mútua. Como compositor ou maestro, ter uma ideia é tão importante quanto saber comunicá-la para orquestra e público, acreditava Bernstein. Nesse sentido, somados à liberdade com que ele se aproximava das obras de grandes compositores, o carisma e a capacidade de criar de imediato relação com músicos e plateia são características essenciais de seu trabalho como regente. Ouça, por exemplo, na caixa agora lançada, a Sinfonia de César Franck, com a Sinfônica Nacional da França, na qual ele constrói com muita propriedade as modulações que fazem passar por toda a peça o tema principal construído pelo compositor; o Mozart autoral, em que sola e rege no Concerto K. 453; a Nona de Beethoven, repleta de arroubos românticos e sentimentalismo (aqui, ele chega até a mudar o texto do poeta alemão Friedrich Schiller, que serve de base à sinfonia - e a ode à alegria transforma-se em ode à liberdade para tratar da queda do Muro de Berlim); a Sinfonia nº 1 de Brahms, com a Filarmônica de Israel, de tensão introspectiva. A caixa nos oferece todas as principais características do Bernstein maestro: emoção à flor da pele, contrastes vertiginosos, da exaltação à melancolia, liberdades na escolha de andamentos. E um comando impressionante dos músicos, em que cada mínimo gesto leva a música em novas direções. No entanto, não está nesses compositores a melhor chave de compreensão do legado de Bernstein como maestro mas, isto sim, na obra do austríaco Gustav Mahler. Dá-se a ele o crédito de resgatar do limbo a que foi submetida a obra do compositor austríaco. O veredicto não é totalmente justo - o maestro Otto Klemperer, ainda na primeira metade do século 20 (e, antes dele, Bruno Walter), não deixou fora dos palcos e dos estúdios o compositor. Contudo, foi Bernstein quem pela primeira vez gravou sua integral sinfônica, em Nova York (selo Sony Classical), tarefa que repetiria ao longo das décadas seguintes. E é em parte por isso que Mahler se tornou referência tão importante, cuja interpretação é prova de maturidade para maestros e orquestras. Mahler virou símbolo da passagem do romantismo para a música moderna. Na virada do século 19 para o 20, encarnou na sua música a crise de identidade e de valores de uma sociedade em rápida transformação. Às técnicas herdadas do romantismo alemão, somou a ironia, a desconstrução feita de dentro, mostrando a impossibilidade de continuação da linguagem tonal e, portanto, abrindo espaço para Schoenberg e os demais músicos da chamada Segunda Escola de Viena. Sua música é o reflexo de uma alma atormentada, que sentia muito fortemente os estímulos de um mundo que se transformava - um mundo, porém, do qual não se sentia totalmente parte. Em sua obra, conviveram desde a exaltação da natureza e a crença em um poder maior por ela sugerido até a certeza do fim, sempre próximo, como uma sombra a pairar sobre seus dias. Bernstein, diz Joan Peyser, autora de uma biografia não autorizada do músico, preso entre sua imagem pública e uma vida pessoal marcada por crises, ligadas em parte ao homossexualismo que ele sempre escondeu, identificou-se com a alternância entre melancolia e esperança na vida e na música de Mahler. Seja pelo motivo que for, é certo que Bernstein se encontrou de alguma forma na música do compositor. O austríaco, também regente, estreou oito de suas sinfonias. A Nona, dizia Bernstein, havia escrito para que ele regesse. Foi essa a chave que usou para justificar suas interpretações. Idiossincrasias de um megalomaníaco? Ele tinha muitas. Mas seu Mahler, isso é fato, foi fundamental na construção do imaginário em torno do compositor. O maestro fez três registros das sinfonias - o de Nova York, nos anos 70; outro com a Concertgebouw de Amsterdã e a Filarmônica de Viena, nos anos 80 (em CD, selo Deutsche Grammophon); e, nos anos 80, com as filarmônicas de Viena e Israel e a Sinfônica de Londres (em DVD, também DG). Deixando um pouco de lado a obsessão com a maneira "correta" de se interpretar determinada música, encarnada em musicólogos como Gunther Schuller, autor de um compêndio sobre regentes no qual se refere a Bernstein como símbolo do "desprezo com as intenções do compositor" e da "concessão à indústria do entretenimento", talvez seja interessante olhar as gravações de Mahler por Bernstein em seu conjunto, buscando a coerência de sua proposta. E aí o resultado é fascinante. Nas leituras do final da carreira, o que Bernstein nos sugere é uma unidade de conjunto para as peças, mesmo que, formalmente, elas sejam bastante diferentes. O cuidado na construção dos adágios; a oposição entre homem e natureza, temática que volta sempre transformada ao longo de sua produção até desembocar no tom trágico da Canção da Terra; os andamentos mais lentos, o cuidado com a dinâmica; o sentimentalismo que aos poucos vai cedendo espaço a uma reflexão madura sobre a onipresença da morte e a transcendência da salvação - esses são apenas alguns dos ingredientes que apontam um caminho da urgência das interpretações do primeiro ciclo à compreensão mais madura revelada nas últimas gravações. E o que se percebe é de fato uma relação simbiótica: de alguma forma, o refinamento da interpretação de Bernstein para Mahler é também o aprimoramento de sua técnica e inspiração como maestro.