Os atalhos para um azarão literário

A pergunta é: o Inspetor Tavares merece um lugar nas melhores estantes de livrarias do País? Bom, trata-se de uma série tosca, com um personagem tosco, sexista, em situações nem um pouco verossímeis, clichês em cascata. Mas, no intricado mundo editorial do País, não chega a envergonhar ninguém, nem o seu autor, nem o hipotético leitor - são apenas 150 exemplares. Felipe Sant''''Angelo, codinome Waldemar Neves, classifica o personagem Tavares como um ato de ''''deboche sexual forte'''', e conta que o idealizou durante a exibição da Trilogia Imunda - um conjunto de peças que montou no Centro Cultural São Paulo. A Livraria da Vila informou que não é tão raro assim abrigarem um azarão literário. ''''A livraria sempre deu espaço para o autor independente e para pequenas editoras'''', disse a supervisora da loja, Eliana Menegucci. A vitrine mais adequada para tal exposição era a da loja da Fradique - apesar de acanhada e da alta rotatividade dos lançamentos. Especialistas da livraria enviaram para o Estado o que consideram um pequeno manual do que é necessário para que uma edição de autor emplaque: ''''Se o livro tiver uma boa edição (capa bonita, bem diagramada) ele poderá ir para a vitrine. Romance, poesia e contos de autores pouco conhecidos vendem menos. Outras obras não ficcionais como psicanálise ou culinária vendem mais. Para o livro entrar na lista dos mais vendidos precisa vender. E isso depende praticamente 100% do autor: conseguir espaço na mídia e indicar a livraria para amigos, parentes e conhecidos.'''' A loja cita um exemplo: na última semana, um livro independente chamado Você também Faz Músicas? entrou na lista dos mais vendidos. A autora foi entrevistada pelo Jô Soares e indicou a Livraria da Vila como ponto-de-venda. ''''E para entrar na lista ele nem precisou ficar na vitrine; só ficou exposto como qualquer outro lançamento no móvel com livros de não ficção.'''' Para conseguir o feito de emplacar seu primeiro livro em algumas das estantes mais cobiçadas do País, Sant''''Angelo conta sua principal estratégia, que foi a de buscar reforços. ''''Tenho alguns conhecidos que trabalham na Companhia das Letras. Pedi ajuda a eles para montar uma estratégia, para ir aos lugares certos'''', conta. Mandou exemplares para duas editoras, a Cosac Naif e a Azougue Editorial, mas não ficou à espera de resposta. ''''Para mim, foi tudo muito rápido: a decisão de fazer, de distribuir, um pouco no instinto e um pouco acreditando no conselho dos amigos'''', diz. Ele iniciou sua peregrinação a partir de uma mostra que o Museu da Pessoa fez, Memórias da Literatura, na qual reunia escritores independentes. O lançamento foi no Tetas, bar underground na Rua Cardeal Arcoverde, em São Paulo. O poeta Chacal (codinome de Ricardo de Carvalho Duarte) lembra que só não vendia de mão em mão seus primeiros livros, editados em esquema semelhante, porque era muito tímido. Mas montava banquinha em teatros e casas de show. O poeta acaba de lançar sua obra completa no volume Belvedere, pela Cosac Naif. Para ele, a edição independente, de autor, tem mais dificuldade de entrar nas grandes livrarias, hoje em dia, também por causa das exigências tecnológicas do comércio de produtos industriais. ''''Por exemplo: o livro só pode dar saída no caixa se tiver o código de barras, e isso encarece a edição'''', ele considera. Chacal lembra que teve problemas com a edição do livro A Vida É Curta para ser Pequena, que acabou saindo sem o código e não teve como ser vendida em livrarias. ''''Não tenho certeza se edições do autor são tão raras hoje em dia. Principalmente em matéria de poesia. O que acontece, muitas vezes, é que o livro sai por uma editora, mas o autor é quem paga a impressão'''', explica o escritor Ademir Assunção. É o caso, por exemplo, de empresas como a Scortecci Editora, que tem até um serviço online para fazer orçamentos de edições independentes - valores podem variar, partindo de algo em torno de R$ 3 mil. Mas Ademir Assunção, a exemplo de Chacal, vê também grandes vantagens quando o autor determina todas as etapas do processo de edição - e pode ser inventivo no conceito visual. ''''Fiz uma edição de autor do meu livro Cinemitologias, a primeira edição'''', ele conta. Foi uma tiragem de apenas 100 exemplares. ''''Hoje é uma edição raríssima. Eu tinha descoberto um novo processo chamado docutec (na época, 1978) e queria testá-lo. Era uma espécie de xerox, bem melhorado. Ficou uma impressão ótima, com vários desenhos indígenas. E saiu bem baratinho.'''' Os novos autores encontraram um bom veículo de escape na internet, que tem abrigado aquilo que não acha guarida nas editoras. A internet ainda tem servido para alimentar o veículo tradicional, o livro, de novas e interessantes expressões literárias - gente como Daniel Galera, Clarah Averbuck, e destaques de coletivos literários como o das Escritoras Suicidas. Mas, na hora de levar o livro em sua forma tradicional à livraria, enfrenta-se o velho gargalo secular. O Brasil vive num mundo editorial que está sempre obcecado pelo desempenho financeiro das editoras, dos números de mercado, mas nunca tem respostas em relação a políticas para o autor, para a produção. Raros são os casos em que essa equação lucro-venda não é a prioridade - como aconteceu, por exemplo, em determinados momentos históricos (como foi o caso da primeira edição do Ulysses de Joyce, na Paris de 1922, pela Shakespeare & Co de Sylvia Beach). Os números do mercado editorial, que se expande com fusões e a entrada de capital estrangeiro, suscitariam mais ousadia. O último estudo do setor, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), é de 2005, e mostra que o setor faturou, naquele ano, R$ 2,6 bilhões, vendendo 270 mil exemplares. Mas nem todo mundo no mundo editorial está à cata de dinheiro, fama, influência e best sellers. Em entrevista esta semana à Revista do Globo, o editor Sergio Cohn, da Azougue Editorial (que edita o beatnik Gary Snyder e o irreverente Botika), disse o seguinte: ''''Um livro que venda muito pode mudar a sua vida, à sua revelia, e para pior.'''' Ainda assim, é um direito do autor poder publicar a sua obra, e do leitor de chegar até ela.