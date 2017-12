Os 90 anos de um ato independente

Imagens de Woody Allen rodando um de seus maiores sucessos, Noivo Neurótico Noiva Nervosa (estranho título nacional para Annie Hall), são alguns dos destaques da exposição United Artists - 90 Anos de Magia no Cinema, que marca o início das comemorações pelo aniversário do estúdio e que pode ser vista na Reserva Cultural, em São Paulo, até o dia 25. São 30 fotografias e pôsteres que contam a história do estúdio e relembram cenas, diretores e atores ilustres, que marcaram época no cinema mundial, nas mais diversas situações. São imagens dos sets de filmagem, making of, cenas e pôsteres de filmes, criação e produção, entre muitas outras que formam um acervo inédito e riquíssimo em qualidade e conteúdo trazido pela primeira vez ao Brasil. É curioso, por exemplo, observar Martin Scorsese orientando Robert De Niro em uma cena de luta em O Touro Indomável. Ou ainda, um distante Marlon Brando aguardando a definição de cena feita pelo diretor Bernardo Bertolucci durante a filmagem de O Último Tango em Paris. O estúdio é lembrado ainda por outros clássicos como Amor Sublime Amor, Perdidos na Noite e Quanto Mais Quente Melhor. Formado em 1919 por Mary Pickford, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e D. W. Griffith, os principais artistas do cinema da época, o estúdio United Artists era uma resposta à política dos grandes produtores, que detinham controle completo sobre a execução de filmes. ''''Eram artistas, também criadores, se reunindo para fugir do intermediário, do simples comerciante. Eles começaram e deram o exemplo de como deve ser hoje em dia o melhor cinema, independente, ousado e criativo'''', diz o crítico Rubens Ewald Filho, convidado a auxiliar na divulgação dos 90 anos, que terá ainda mostras de filmes, palestras, debates, oficinas de cinema entre várias outras ações. Uma delas será o lançamento, em DVD, de 76 dos mais importantes filmes da UA, alguns inéditos neste formato. Na primeira leva, que chega no dia 13 com preço sugerido de R$ 19,90, estão os já citados (com exceção de O Último Tango).