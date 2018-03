Os 60 anos de teatro infantil O Centro de Referência do Teatro para Infância e a Femsa convidam para a comemoração dos 60 anos do teatro infantil no Brasil hoje, às 19h30, na Biblioteca Monteiro Lobato (R. General Jardim, 485, tel. 3256-4122). Haverá um sarau com Teatro Ventoforte, Cia. Truks, Grupo Luz da Ribalta, Cia. Pic-Nic, Cia. de Bonecos e Banda Mirim.